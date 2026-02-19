María Félix, actriz: “Mujeres ¡Abusadas, a estudiar, aprender, a informarse de todo! Ahí viene la revancha de las mujeres”.

María Félix fue una de las mujeres mexicanas más reconocidas a nivel internacional, gracias a su presencia, actuación y sobre todo por ser una mujer adelantada a la época, ya que sus discursos y consejos al público siempre causaron impacto y a la vez polémica.

"La Doña", fue una de las famosas pioneras del movimiento feminista y en 1996 lanzó un mensaje dirigido a mujeres y hombres, donde habló del feminismo y el poder de la mujer. Hoy recordamos a María Félix con su poderoso mensaje a pocas semanas del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

¿Qué dijo María Félix del empoderamiento femenino en los años 80?

María Félix siempre se mostró como una mujer sin filtros, debido a que siempre decía todo lo que pensaba sin importar a ser señalada. Fue en 1996 cuando la actriz hizo un discurso durante una entrevista con la conductora Verónica Castro, la cual causó una ola de comentarios y aplausos por las palabras en las que invitó a las mujeres a progresar, informarse y ser libres, hecho que conmovió a millones, por lo que sus palabras han hecho historia para todos, en especial para el movimiento feminista.

"En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado, ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas, por eso es necesario que la mujer se eduque. ¡Escuchen bien! No va a haber muchos programas como este, así es que mujeres ¡abusadas! ¡A estudiar, aprender, a informarse de todo!".

Por este discurso y más declaraciones de "La Doña", se le reconoció su gran labor social y muchas mujeres se identifican con su pensar.

¿Dónde nació y por qué se hizo famosa María Felix?

Sonora, México, y nació un 8 de abril de 1914, aunque fue muy poco el tiempo que radicó ahí, ya que se mudó a Guadalajara y fue ahí donde encontró grandes oportunidades.

¿Casualidad o destino? Fue el director de cine mexicano, Miguel Zacarias, quien descubrió el talento de María Félix y vio algo especial en ella tan solo al verla caminar por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que le dio la oportunidad de debutar en una película y no solo eso, sino que le dio el papel protagónico y además le pagaban muy bien para ser su primer trabajo, cabe resaltar que antes de esto, María Félix trabajaba como recepcionista de un cirujano plástico, por lo que nunca tuvo una preparación previa para formarse como actriz.

María Félix tenía 29 años cuando protagonizó su primera película llamada "El peñón de las ánimas" al lado de Jorge Negrete, quien ya era reconocido en los medios del espectáculo. Después de este gran logro, María recibió varias propuestas para trabajar en Hollywood; sin embargo, las rechazó y siguió trabajando en el Cine de Oro Mexicano.