Revelan que María Victoria aún no sabe de la muerte de Elsa Aguirre; esta es la emotiva razón

La muerte de Elsa Aguirre, ocurrida el 15 de julio de 2026, conmocionó al mundo del espectáculo mexicano. Esto llevó a muchos a preguntarse si María Victoria, una de las actrices más cercanas a ella, conocía la noticia. Actualmente, María Victoria tiene 103 años, por lo que su familia tomó la decisión de no informarle del fallecimiento de su gran amiga. Ambas actrices son emblemáticas representantes del Cine de Oro Mexicano.

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Las revelaciones fueron hechas por sus nietos Emilio, José y Luis; durante una entrevista explicaron que buscan preservar la tranquilidad emocional de su abuela. Algo que es totalmente comprensible debido a la edad avanzada de la actriz.

¿Por qué decidieron no contarle a María Victoria?

Durante la entrevista, los nietos de la actriz aseguraron que María Victoria se encuentra bien de salud y, para no afectarla de ninguna manera, prefieren mantenerla rodeada únicamente de noticias positivas. “No está enterada. Hoy la vimos, está muy sana. Queremos mantenerla con noticias positivas, porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”, explicaron.

¿Cuál era la relación de María Victoria y Elsa Aguirre?

Los nietos de María Victoria señalaron que Elsa Aguirre fue una amiga entrañable de su abuela. Mencionaron que ambas actrices tenían una relación cercana a otras grandes figuras del espectáculo como Tongolele y Silvia Pinal, por lo que consideran importante cuidar el tipo de información que recibe, ya que la noticia podría ser dolorosa y afectarle emocionalmente.

¿Cómo se encuentra actualmente María Victoria?

En la misma entrevista, sus nietos afirmaron que se encuentra bien de salud. Mencionan que, aunque en ocasiones presenta pequeños olvidos propios de la edad, se mantiene lúcida y disfruta recordar anécdotas de su larga trayectoria artística.

María Victoria, una de las últimas divas del Cine de Oro

Con la partida de Elsa Aguirre, la lista de emblemáticas celebridades de aquella época se acorta. María Victoria es una de las últimas grandes representantes del Cine de Oro Mexicano que aún permanece entre nosotros.

