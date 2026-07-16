¿Cómo limpiar la energía de tu baraja de tarot por primera vez usando elementos naturales?
Descubre cuál es el ritual perfecto para limpiar la energía de tu baraja de tarot por primera vez y así hacer lecturas libres y mucho más certeras
Limpiar la energía de tu baraja de Tarot por primera vez es un paso fundamental dentro de la práctica holística para neutralizar las cargas vibracionales acumuladas durante su fabricación, empaque y distribución.
Las cartas de Tarot están hechas de materiales que absorben de forma continua los estímulos energéticos del entorno y de las personas que las manipulan antes de llegar a tus manos.
Si realizas una lectura con una baraja saturada, corres el riesgo de que la interpretación carezca de nitidez o de experimentar una pesadez mental innecesaria durante la sesión.
Así limpias la energía de tu baraja del tarot por primera vez
- El elemento Aire: sahumado con plantas sagradas como Salvia o Copal
Enciente un ramillete de salvia blanca, una varita de palo santo o un trozo de copal natural en un cuenco resistente al calor.
Una vez que comience a brotar el humo blanco, toma tu baraja de Tarot completa, o carta por carta si deseas un trabajo más meticuloso, y pásala repetidamente a través del humo protector. Visualiza cómo el aire limpia cualquier rastro de estática o energía densa adherida al mazo.
- El elemento Tiera: baño de sal de grano o entierro simbólico
Ddo que el exceso de humedad dañaría tu barja de Tarot, es mejor limpiar de forma segura y usar la tierra con cristales de sal marina o del Himalaya. Coloca tu baraja dentro de una bolsa de tela de algodón o lino bien cerrada.
Después, introduce la bolsa en un recupiente y cúbrela con sal gruesa. Deja que las impurezas se absorban durante al menos 12 horas. Retira y tira la sal al finalizar.
- El elemento Fuego: purificación por el calor de la vela y el Sol
Enciende una vela de cera de abeja o una vela blanca natural sobre tu mesa de lectura. Pasa la baraja cerrada a una distancia completamente segura sobre la llama, permitiendo que el calor sutil rompa los bloqueos.
También puedes dejar tus cartas expuestas a la luz del sol durante unos 10 minutos durante las primeras horas de la mañana, para que no se dañen los colores ni los diseños de la baraja.