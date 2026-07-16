Ideas DIY: Estantería flotante minimalista y elegante hecha con escaleras de mano antiguas

A la hora de reciclar y reutilizar objetos y materiales no existen excusas en la actualidad. Es que muchos proyectos de manualidades o ideas DIY los incluyen como materia prima para crear objetos decorativos o con determinada funcionalidad.

Noticias Michoacán del 15 de julio 2026

En el caso de las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”, es considerada una de las prácticas que más materiales reciclados emplea para cada iniciativa. Es por esto que a continuación, se presentan 3 ideas para aprender a hacer una estantería flotante a partir de escaleras de mano antiguas.

De escalera a estantería flotante

Las ideas DIY destacan a continuación qué 3 propuestas de estantería flotante se pueden elaborar con escaleras de mano recicladas. Más allá de su estética, conocer cómo elaborarlas será solo cuestión de seguir los pasos detallados:

El estante de perfil



El look: Los escalones se convierten en divisiones verticales y los laterales en los estantes superior e inferior.

Toque elegante: Deja la madera en un tono natural claro (lijada a fondo) o píntala de un negro mate absoluto para que resalte como una escultura geométrica sobre una pared blanca.

Estantería de ángulo suspendida



Usa la escalera completa abierta en forma de "V" invertida, pero en lugar de apoyarla en el suelo, se ancla directamente a la pared a media altura, eliminando las patas inferiores (puedes cortarlas a ras del primer escalón).

El look: Al no tocar el suelo, da una sensación increíble de ligereza.

Toque elegante: En lugar de usar los escalones originales como estantes (que suelen ser estrechos), cruza tablas de madera pulida o incluso estantes de vidrio templado entre ambos lados de la escalera. El contraste entre la madera vieja y el vidrio es sumamente sofisticado.

La línea continua



Corta la escalera por la mitad de forma longitudinal para quedarte con un solo listón largo y los peldaños sobresaliendo en horizontal como "ménsulas".

El look: El listón principal se ancla a la pared y los peldaños quedan proyectados hacia el frente, flotando en el aire.

Toque elegante: Coloca plantas colgantes de hojas finas (como el potus o la hiedra sueca) en los extremos y un par de libros de lomo neutro en el centro. Menos es más.

¿Cómo hacer una estantería flotante?

Las ideas DIY precedentes permitirán darle un nuevo uso a esa escalera que podría haber terminado en un vertedero. Sin embargo, es necesario seguir el paso a paso de la siguiente guía para que tu creación quede elegante y cumpla con su función:

Preparación de la madera

Lijado Profundo: Empieza con una lija de grano grueso (N° 80) para quitar restos de pintura vieja o barniz descascarado. Termina con una lija fina (N° 180 o 240) para que la madera quede suave al tacto, pero conservando sus imperfecciones y vetas naturales.

Tratamiento: Si la madera estuvo guardada mucho tiempo, aplícale un preservador para maderas (antipolillas/antifúngico) antes de hacer nada más.

Acabado elegante

Opción Nórdica: Aplica cera de abeja incolora o un barniz extra mate al agua. Esto protege la madera sin alterar su color ni dejar un brillo artificial.

Opción Contraste: Tíñela con un tono nogal oscuro o negro, dejando traslucir la veta.

Cómo lograr el efecto "flotante" y seguro

