“Modo Dios activado”: El nuevo look de Mono desata teorías sobre su camino al campeonato en Exatlón México

“Mono” Osuna ha vuelto a encender a los fans de Exatlón México y esta vez por su cambio de look, el cual, en sus palabras, es el secreto de sus recientes victorias dentro de la semana 10 de la novena temporada de Exatlón México.

¿Cuál es el nuevo look de "Mono" Osuna?

No obstante, si vamos más allá del look, lo que realmente ha generado grandes expectativas es el desempeño que el atleta ha demostrado en los últimos días, pues “Mono” atraviesa uno de sus mejores momentos dentro de Exatlón México, logro que incluso el mismo atleta ha reconocido.

“Estoy en una racha muy, muy buena, pero no echo campanas al vuelo. Sé que así es esto: he tenido tres o cuatro días de excelencia, pero también he tenido días malos. Estoy en modo dios, en Leónidas. Siento que todo se contagia; si me está yendo bien a mí, mis compañeros sienten la responsabilidad de entregar un poco más”, explicó.

Las declaraciones de “Mono” Osuna no solo reflejan la concentración y el empeño que el atleta ha dedicado en cada uno de sus circuitos, sino también la creciente madurez competitiva que refuerza con cada victoria, aunque el atleta señala que su nuevo corte de cabello también ha influido: “Con este corte se asoma cada vez más el campeón.”

Los fans ya lo ven como contendiente directo para ganar la novena temporada de Exatlon México

Con estas declaraciones, “Mono” ha generado un gran movimiento entre sus fans y los miles de seguidores de Exatlón México, quienes ya consideran al atleta como uno de los candidatos más fuertes para llevarse la novena temporada, esto no solo por sus grandes habilidades físicas, sino también por su presencia y esencia única que lo hace sobresalir dentro de su equipo.