Marianne Gonzaga teme que su ex novio le quite a su hija

A comienzos de este año, el nombre de Marianne Gonzaga se hizo famoso debido a que fue detenida por atacar a Valeria Gilabert. La joven cumplió la promesa como así también al acuerdo que llegó con las autoridades por lo que pudo recuperar su libertad y cuidar de su hija.

Junto a su hija han compartido muchos momentos pero en los últimos días se encendieron las alertas debido a que Marianne manifestó que su expareja José Said, quien también es padre de la pequeña, le quiere quitar la custodia de la menor.

¿Marianne Gonzagateme que le quiten su hija?

Marianne Gonzaga ha dado a conocer que está enfrentando un proceso legal en cuanto a la custodia de su hija Emma. Por medio de un video publicado en TikTok, donde señaló que el padre de la menor, José Said, habría iniciado acciones para retirarle la guardia y custodia, lo que calificó como un intento de separación forzada.

También en su declaración dijo que se han promovido recursos legales en su contra, incluyendo amparos, quejas y apelaciones. Además afirmó que estos trámites se han resuelto con una rapidez inusual, cuando normalmente tardan varios meses, es por esto que señaló que el padre de su ex es abogado y estaría involucrado en dichas gestiones.

“Son cosas que tardan aproximadamente de 4 a 5 meses y casualmente se las han estado aprobando en menos de un mes, en menos de semanas, en menos de días”, precisó.

La creadora de contenido ha debido presentar estudios psiquiátricos que acreditan su estabilidad emocional y ausencia de patologías, pero considera que estas pruebas no han tenido peso en el proceso.

“Quieren entrar a la casa, romper cerraduras o quieren esperarse en el momento en que yo salga con Emma para poder arrebatármela de nuevo”, añadió.

Además afirma que José Said posee armas de fuego y que en el pasado le envió imágenes y videos con ellas.

