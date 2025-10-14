Marianne Gonzaga acusa a Mar de Regil de amenazarla tras una pelea por su novio

Los rumores, las historias y las acusaciones no paran, pues tal parece que Marianne Gonzaga quiere mantenerse relevante revelando detalles de su vida y en esta ocasión la acusación llegó a la hija de Bárbara de Regil. Obviamente, Mar de Regil no se quedó callada y lanzó una fuerte respuesta que ha generado mucha polémica en redes sociales, pues descalificó a Marianne Gonzaga, asegurando que ella “no es influencer”.

Mar de Regil responde y señala a Marianne Gonza: “Marianne no es influencer”

La respuesta de Mar de Regil fue directa, “Una influencer es alguien que influye en algo a la sociedad. Yo intento hacerlo de una manera diferente, recomendando libros, hablando de amor propio y crecimiento personal”, declaró Mar.

Por este motivo, Marianne decidió poner las cosas en claro e hizo fuertes acusaciones. La creadora de contenido reveló que ella se encontró por casualidad con Mar de Regil y su novio, en una ocasión en una famosa taquería. Aseguró que estando ahí, el novio de Mar, le dio una “nalgada” cosa que denunció como acoso. Esto generó una breve, pero acalorada discusión donde Mar defendía a su novio, supuestamente amenazando a la joven.

Una rivalidad que incendia las redes sociales

Es así como en la plataforma de TikTok resurge una rivalidad entre ambas influentes. Algunos fans han decidido apoyar a Mar de Regil asegurando que lo único que quiere Marianne es mantenerse relevante, pues tiene mala reputación. Por el otro lado, los fans de Marianne buscan que se le dé una segunda oportunidad, pues también fue víctima de las circunstancias.

¿Tú qué opinas?

