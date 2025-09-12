Marianne Gonzaga se va contra Valentina Gilabert. “Ser víctima no hace a alguien buena persona”

En los últimos días, Marianne Gonzaga ha hecho varias publicaciones en redes sociales donde hace referencia a Valentina Gilabert, a quien agredió con 16 puñaladas en febrero pasado. Ahora, lanzó una dura crítica hacia la modelo en sus historias de Instagram y refirió que no es una buena persona.

Esta crítica llega en medio de una ola de comentarios de odio e insultos que ha recibido Valentina en sus redes sociales, a partir de un video donde Marianne relata cómo fueron los días anteriores a su agresión.

¿Aintzane “N” fue la autora intelectual del ataque a Valentina? Esto dijo la víctima [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Valentina Gilabert y su abogado, hablaron sobre Aintzane “N”, quien es señalada como autora intelectual del ataque a la modelo.

Marianne Gonzaga hace alusión a que Valentina Gilabert “no es buena persona”

En sus historias de Instagram, Marianne Gonzaga compartió la captura de un mensaje al que supuestamente Valentina Gilabert le dio ‘like’: “Al final, le tiren el ‘hate’ que quieran, ella está con José, convive con Emma, Marianne se quedó sola, funada, sin su hija y sin el hombre que tanto quería”.

El comentario al que Valentina habría dado ‘like’ se refiere al odio que ha recibido en los últimos días, donde se le señala de ser “amante” e incluso justifican el ataque de Marianne en su contra. Actualmente la modelo es novia de José Saíd Becerril, expareja de Marianne, y se le ha visto conviviendo con la hija de ella.

Crédito: Captura

“No puedo creer cómo esta persona le da ‘like’ a comentarios así, claramente ser víctima no hace a alguien buena persona”, escribió Marianne Gonzaga en su historia.

En su último video, la influencer asegura que Valentina Gilabert le escribía constantemente durante su embarazo y se ofrecía para ser su niñera. También acusa a José Saíd Becerril de haberle sido infiel con Valentina.

Marianne Gonzaga estrena su primer podcast

En medio de la polémica, la influencer anunció también que lanzará su primer podcast, donde promete contar cosas “sin filtro”. En la descripción de esta nueva cuenta de Instagram, declara: “Lo viví. Lo pagué. Lo cuento”.

Marianne preguntó a sus seguidores qué tipo de temas les gustaría escuchar. También les ha cuestionado si les gustaría ver a invitados diversos platicando con ella.