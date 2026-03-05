Captan a Maribel Guardia en fiscalía de Morelos ¿Se viene OTRA demanda contra Imelda Tuñón? Esto es lo que sabemos

En las últimas horas comenzó a viralizarse la presencia de la actriz costarricense Maribel Guardia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo que ha generado diversas especulaciones sobre su asistencia y un posible nuevo capítulo de conflicto legal que aparentemente estaría ligado con la mamá de su exnuera Imelda Tuñón.

De acuerdo con información difundida la actriz fue vista la mañana de este 4 de marzo de 2026 en las instalaciones jurídicas ubicadas en el municipio de Temixco, acompañada del presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez, aparentemente para presentar una denuncia como víctima de delito o actualizarse de algún procedimiento jurídico en curso que mantenga. Sin embargo, ni la artista costarricense ni su equipo legal se han pronunciado sobre estos hechos.

¿Qué se sabe de la denuncia de Maribel Guardia en la Fiscalía de Morelos?

Aunque no se ha revelado información oficial sobre los motivos de su visita, se especula que su presencia estaría ligada a la disputa legal que mantiene con la mamá de su nieto, Imelda Tuñón, pues en el estado se encuentra una de las propiedades que Joan Sebastian le heredó a su hijo Julián Figueroa.

Este conflicto familiar surgió poco después de que falleciera el intérprete de ¡Ay amor! en 2023, por motivos de la herencia y custodia del menor.

La presencia de Guardia en la fiscalía ocurre en un momento en el ambas partes han hecho declaraciones públicas de señalamientos y acusaciones, por lo que no se descarta que la cantante incluso estuviera denunciando a su exnuera por las recientes declaraciones. Asimismo, Tuñón no se ha pronunciado sobre si ha recibido alguna notificación legal.