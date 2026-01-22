Martha Higareda cuenta que su cuerpo flotó encima de ella cuando estaba a punto de morir

La noticia de Martha Higareda convirtiéndose en mamá fue una que en general causó buenas sensaciones entre los seguidores de la farándula mexicana, pues la actriz reconoció en múltiples entrevistas que ese era uno de sus sueños. Sin embargo, el parir a dos bebés le trajo severas consecuencias y por eso se debatió entre la vida y la muerte el pasado 2025. Así vivió una experiencia que ella denominó como espiritual.

¿Qué experiencia espiritual vivió Martha Higareda cuando casi muere?

La actriz mexicana indicó que tras el nacimiento de sus gemelas, tuvo que regresar al hospital. Allí se percataron que padecía preeclampsia, la cual genera que la presión arterial aumente de manera descontrolada y eso llega a dañar órganos como los riñones o el hígado. Y fue ahí donde Martha vivió un momento muy fuerte, según su experiencia.

Ya en el hospital se tardaron en estabilizarla cerca de 5 horas, por lo que tuvo momentos físicos extremos, espacio donde vivió estas experiencias. Primero: "Hubo un momento donde me sentí super ligera y empecé a flotar arriba de mi cuerpo. Al mismo tiempo, empecé a escuchar unas voces horribles del lado izquierdo que no eran mías y que me decían: Aquí ya te vas a quedar, no lo vas a lograr, ya te vas a morir".

Gracias a sus rezos, la intérprete indicó que superó esa prueba, pero después tuvo otra experiencia, en la cual tuvo una visión. "Del lado izquierdo, era Lewis criando a nuestras bebés solo. Vi… todo lo que pasaba si yo me iba. Mi mamá estaba devastada, había un funeral... O sea… el efecto dominó de esa situación. Y del lado derecho, qué pasaba si me quedaba y entonces, ahí estaba viendo a las bebés crecer".

#salud #espectaculos #familia #tvaztecapuebla ♬ original sound - TV Azteca Puebla @tvaztecapuebla Martha Higareda relata su complicación posparto 🌸 relato sobre la preeclampsia que enfrento tras el nacimiento de sus gemelas ✨🙏 La actriz compartió que después del parto sufrió una presión arterial de 215 y tuvo que acudir varias veces al hospital hasta recibir el diagnóstico de preeclampsia. Contó que la primera noche fue crítica y que vivió una experiencia espiritual en la que sintió que podía perder la vida. Agradeció el apoyo de su esposo, la fe y las oraciones que la ayudaron a estabilizarse 💗🌿 #marthahigareda

¿Cómo se encuentran Martha Higareda y sus gemelas?

Todo indica que tras las complicaciones conocidas de la feliz madre y también ante los problemas que tuvo una de las niñas, en estos momentos todo marcha mucho mejor. Las primeras semanas fueron muy complicadas pero ahora disfrutan del momento junto con Lewis Howes, quien se ha mostrado orgulloso a su familia.

Aún no se ha revelado el nombre de las bebés, pero se espera que sea un anuncio muy especial, tomando en cuenta todo el horror vivido por la familia, las dificultades médicas ocurridas durante el embarazo y los malos momentos al dar a luz.