Marysol Sosa, hija de José José, dice que Sara Sosa prohibió que vieran el cuerpo de su padre. “Que nosotros no lo podíamos ver”

A poco más de 6 años de la muerte del "Príncipe de la Canción", la hija de José José asegura que no sabe cuál fue la causa del fallecimiento. Recientemente Marysol Sosa contó su versión sobre ese momento difícil; dice que su media hermana, Sara Sosa, no autorizó que vieran el cuerpo de su padre y que esos días fueron "un viacrucis".

Para el podcast de Melo Montoya, Marysol Sosa relató que cuando se enteró de la muerte de José José estaba celebrando el primer cumpleaños de su primogénita. Era un 29 de septiembre de 2019 y la niña cumplía un año el día 30. En plena fiesta se acercó su hermano mayor, José Joel, y le dijo que acababa de recibir una llamada telefónica de Sara avisando que su padre había muerto.

Según el relato de Marysol, cuando le marcaron a Sara ella tenía "un drama extraño" y no sabía qué hacer. Marysol y José Joel acordaron volver a marcar en unos minutos, pero no volvió a haber comunicación. "Le volvimos a marcar a esta muchacha, llámese mi media hermana, y no nos vuelve a contestar. Y nunca jamás volvió a contestar", dijo.

La hija de José José narró que ella y José Joel llegaron a Miami con ayuda de la embajada, pero que cuando llegaron a la funeraria les dijeron que su padre no estaba ahí. "Llego yo a la funeraria y me dicen: '¿Quién es usted? Perdón, ¿quién se murió, cómo dice que se llama? No lo tengo aquí registrado".

Ella recordó con tristeza esa "incertidumbre, una frustración". Acusó que al día siguiente Sara Sosa ya estaba dando entrevistas y que "en el hospital nos sacaron, nos sacó la policía como si fuéramos criminales".

Marysol Sosa pudo ver el cuerpo de José José después de 5 días. "No me lo quisieron enseñar porque no lo tenían autorizado, porque había dicho mi media hermana que nosotros no lo podíamos ver, que probablemente íbamos a llegar e íbamos a decir quiénes éramos pero no estaban autorizados".

Marysol Sosa dice no saber de qué murió José José

La hija de José José afirmó en la entrevista que todavía le quedan muchas dudas sobre lo que pasó con el "Príncipe de la Canción". "Al día de hoy no sé la razón por la que falleció mi papá".

Contó que la última vez que lo vio fue cuando él estaba a punto de viajar de nuevo a Miami y ella acababa de tener a su hija; es decir, sucedió casi un año antes del fallecimiento. "De su país él se fue sano de su enfermedad", dijo.

Marysol Sosa aseguró que, durante los días en que no le dejaron ver el cuerpo de su padre, nadie le daba la cara y ella pensaba que el cantante había muerto antes o que incluso tal vez seguía vivo.

