“Me siento apenada”, Kika Édgar habla del rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar

Han pasado varios días desde que se dio a conocer esta noticia y las curiosidades al respecto no dejan de aparecer. Laura Flores confirmó su desvinculación afectiva con el periodista Lalo Salazar, y en medio de esta situación, ahora fue Kika Édgar quien dio mucho de qué hablar con sus declaraciones, motivo por el cual no está de más conocer qué fue lo que dijo la cantante.

Para poner un poco de contexto, es importante mencionar que Kika Édgar estuvo en el ojo del huracán e, incluso, fue mencionada como la tercera en discordia de la relación entre Laura Flores y Lalo Salazar dado que, antes de que terminaran, mostró cierta coquetería por el periodista de nota roja. Por ende, la actriz reveló qué es lo que siente ante este rompimiento.

¿Qué dijo Kika Édgar sobre el rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar?

En medio de los rumores que indican que Kika Édgar pudo haber sido la responsable del rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar, fue la actriz y cantante quien decidió alzar la voz para revelar detalles de cómo se siente ante esta situación. Y es que, de acuerdo con sus palabras, dice sentirse muy apenada por lo que sucedió en este triángulo del espectáculo.

“Resultó pura casualidad todo este rollo, me siento muy apenada. Si no hubiera pasado nada, hubiera pasado desapercibido totalmente, pero no (...) Los amo ( a los dos), los respeto mucho, son grandes amigos y tampoco estaba enterada de su separación. Me salió terrible, una disculpa. Estuvo fuera de nuestras manos”, explicó Kika Édgar en declaraciones a los medios de comunicación.

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

Si bien hasta el momento ninguno de los dos ha revelado la causa oficial de su separación después de prácticamente cuatro meses de estas juntos, extraoficialmente se dice que todo habría sucedido de tal forma por un ataque de celos de Laura Flores en un restaurante de la Ciudad de México, hecho que habría molestado al propio Lalo Flores.