Melanie Carmona destapa traición en su familia y arremete contra su mamá Alicia Villarreal

Melenie Carmona ha encendido las especulaciones en las redes sociales, debido a que los usuarios detectaron que había dejado de seguir a su madre Alicia Villareal, estos reavivó el rumor del distanciamiento entre ellas.

La joven estuvo en el centro de la polémica debido a que desde que Villareal denunció a Cruz N por agresión, los internautas no tomaron bien que ella no saliera a respaldar a su madre y que encima respondiera los saludos de cumpleaños de su padrastro.

Ante esto es que Arturo Carmona tomó la decisión de salir a defender a su hija y dijo que esto no tiene nada que ver con la falta de apoyo sino por una decisión para poder protegerse emocionalmente.

¿Melenie está distanciada de Alicia Villareal?

Melenie Carmona brindó una explicación en una transmisión en vivo, donde manifestó que tenía razones personales y que este año tomó la decisión de cortar lazos con quienes considera que la traicionaron, aunque no reveló a quienes se refería.

“Que porque es la familia hay que perdonar cosas, y no. Este año decidí mandar a todos a chin... a su madre, porque mucha familia tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda. Es algo que jamás se va a olvidar.”,dijo Melenie Carmona.

Además la joven manifestó que hay muchas cosas que han pasado y no se han conocido públicamente.“Me considero comprensiva y empática, y he entendido muchas situaciones que quizá algún día se enteren del porqué reacciono así a este tipo de cosas. Dirían: ‘La morra tiene razón’.”

¿Melenie Carmona está sufriendo por el divorcio de su mamá?

La hija de Alicia Villareal fue muy clara en decir que apoya a su mamá en el proceso contra Cruz “N”, pero hay otros temas que la afectan por lo cual no toma postura debido a la relación sus hermanos.

“Entiendo el tema del divorcio, pero la verdad es que no solo sufre la pareja, también sufren los hijos. Yo conocí a Cruz cuando tenía dos años de edad; él prácticamente me crio y lo considero mi familia. Claro que mi papá no me faltó, estuvo ahí siempre, lo he dicho, pero con quien conviví 24/7 fue con Cruz”,dijo.

“Para mí es un tema difícil, no solo por la lealtad —porque me dicen: ‘es tu mamá y ese hombre no es nada tuyo’—, sino porque tengo hermanos de por medio y no pienso perderlos por nada del mundo. Mi relación más importante familiar ahora es con mis hermanos, para mí es muy importante su opinión, es todo”, finalizó Melenie Carmona.