Melenie sale en defensa del amor que Arturo Carmona le profesa en redes.

La hija de Alicia Villareal reaccionó a los comentarios negativos que ha recibido su papá por los besos y abrazos que le da y comparte en sus redes sociales.

Luego de que Arturo Carmona fuera severamente criticado por la publicación de unas fotos en donde él y su hija intercambian muestras de cariño durante su fiesta de cumpleaños, ahora Melenie defiende a su papá.

Tras los comentarios que señalaban que los besos y abrazos entre Arturo y Melenie eran inapropiados, el propio conductor salió a defenderse: “Qué comentarios tan estúpidos. No tiene que responder algo por responder, eh. No se sientan obligados”.

Ante esto, la también hija de Alicia Villarreal fue cuestionada en sus redes sociales sobre qué opinaba de las críticas que recibió su papá por las fotos que compartió con ella en su festejo de 45 años.

“Sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé si hubo más y la verdad no me interesa. Se me hace muy estúpido que quieran meter problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña”, indicó Melenie Carmona.

La respuesta de Arturo y Melenie Carmona surgió después de que recibiera comentarios como: “Mal tanto beso entre papá e hija. Se pasan, todo tiene límite, no es una relación sexual” y uno más que aseguraba que el actor está “obsesionado” con Melenie y “ya aburre” con sus fotos junto a ella.

Por otro lado, también llamó la atención que en el festejo del también actor, su hija se robara los reflectores al momento de que le cantó a su papá, pues evidenció que heredó el talento de su mamá.

Se nota que la voz de Melenie hipnotizó a Arturo Carmona, pues se ha dedicado a publicar fotos y mensajes de amor junto a su hija en donde habla de lo orgulloso que se siente de ella.

“No encuentro palabras para expresarles cómo me llena de amor y de orgullo su presencia, el verla tan solo caminar en esta vida, donde mi mayor satisfacción es verla realizada alcanzando sus sueños, haciendo lo que elija y más ame en su vida, que Dios me de vida suficiente y salud para seguirla acompañando en este camino de su mano. TE AMO MI NIÑA HERMOSA @meleniecarmona siempre contigo y Para ti mi amor, Gracias por estar conmigo siempre !!”, escribió Carmona.

Pese a que ya se especula que Melenie Carmona podría cantar de manera profesional siguiendo los pasos de Alicia Villarreal, hasta el momento no lo ha hecho oficial.

