Meme con IA le cuesta multa y cárcel a influencer

Vaya que el fin de semana santo fue bastante movido para este influencer, pues después de compartir un meme en sus redes sociales, lo detuvieron y lo dejaron encerrado alrededor de nueve horas. Y sí es real que fue por una imagen que se editó con Inteligencia Artificial, esto con simples fines humorísticos. Esta es la historia de Benjamín López.

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¿Por qué este influencer terminó encarcelado y pagando multa?

El hecho ocurrido en Chiapas, en un espacio ecoturístico, realmente causó mucha polémica en las horas recientes. Un creador de contenido local visitó Sak’ Chen, sitio ubicado en la comunidad de Nuevo San Juan Chamula… en el municipio de Las Margaritas. Allí, el influencer conocido como Benjamín lópez fue detenido por publicar un meme.

Así como se lee, el joven conocido entre las localidades (22 mil seguidores en Facebook) subió una imagen alterada a su perfil, donde se le ve a la mitad de un río con cocodrilos alrededor. Aunque para muchos fue un evidente tonto humorístico, fue interpretado por una falta por las comunidades locales de tojolabales.

Dada su “falta”, las autoridades locales lo detuvieron, lo encerraron nueve horas y le pidieron 5000 pesos para liberarlo el pasado sábado 04 de abril. Fue por eso, que subió un comunicado disculpándose por no aclarar que la imagen era un meme y que todo lo que vivió es por - de cierta forma - transgredir los usos y costumbres de su comunidad chiapaneca.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la detención de este influencer?

La situación se volvió bastante viral y sigue dejando comentarios alrededor. El mismo joven declaró que la detención y sus formas se debe al tema de los usos y costumbres, pues la comunidad se vio afectada por lo que se podría denominar “mala publicidad”. Benjamín también declaró que algunos medios fueron los que exageraron las cosas, inventando aspectos que no ocurrieron.

Sin embargo el debate se hizo presente, pues hasta dónde llega el límite que una propia comunidad puede ejercer sobre sus reglamentos. El joven simplemente compartió - así lo declararon algunos usuarios - un meme a su página de Facebook. Ante eso, fue detenido varias horas y multado con una gran cantidad de dinero.