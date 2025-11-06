VIDEO: Natanael Cano estaba armado y encendió la polémica por estas imágenes
El cantante de corridos tumbados está envuelto en la polémica, pues recientemente se difundió un video donde aparece con una pistola, lo que encendió las redes
Natanael Cano está en el ojo del huracán y no por su música, sino por una polémica, como declarar que tener novia frena el cumplir las metas. En redes sociales circula un video en el que se aprecia al cantante de corridos tumbados armado en lo que sería una fiesta.
El intérprete de “Mi Bello Ángel”, quien se muere por Belinda tras publicación de fotografías, fue captado portando un arma al cinturón, mientras es acompañado por su colega Gabito Ballesteros. En las imágenes se aprecian a ambos cantantes disfrutando del momento en lo que parece ser un antro, aunque por el momento se desconoce dónde fue y si es reciente.
Las consecuencias que pudo haber enfrentado Natanael Cano por ir armado
En México está prohibido la portación de armas de fuego, a menos que se tenga una licencia emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aunque para ello se necesita de una serie de requisitos.
En caso de que Natanael Cano no tenga el permiso para ello, pudo haber tenido consecuencias en caso de ser arrestado, pues el Artículo 160 del Código Penal Federal establece que quien porte armas de fuego irá a prisión entre 1 y 6 años. Asimismo, son acreedores a una multa que va de las 500 a las 1,000 UMA´s; es decir, de 56 mil a más de 113 mil pesos.
😳Filtran imágenes de Natanael Cano y Gabito Ballesteros en una discoteca.— Gremio 51 (@gremio_51) November 5, 2025
En el video, Natanael aparece con lo que parece ser un arma corta visible en el cinturón. pic.twitter.com/ZrsaBF5DTA
Los recientes escándalos de Natanael Cano
Natanael Cano brilla en la música, pero también se vuelve oscuridad en varias ocasiones, ya que en su trayectoria hay varios escándalos de por medio. Uno de los más mediáticos este año fue en agosto en el llamado Baja Beach Fest, donde agredió a su DJ y rompió su laptop por una falla de audio, en pleno escenario. A ello se le suman las siguientes:
- Gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa de trabajo y turista por supuesto fraude en uso irregular de documentos religiosos
- Es investigado por dar un supuesto concierto privado en una prisión de Hermosillo, Sonora.