¿Mitzy diseñará el vestido de novia de Ángela Aguilar? Esto respondió el creador del vestido de Thalía

Desde hace meses ha crecido la expectativa alrededor de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal. No solamente porque esta celebración se habría suspendido por motivos de seguridad en su locación, sino por cada aspecto como el vestido que usará la cantante. Al famoso diseñador Mitzy le preguntaron recientemente si él se encargará del modelo que se pondrá Ángela, y te contamos lo que él respondió.

Inicialmente la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal estaba programada para mayo de 2026, según reportaron diversos medios. Sin embargo, el cantante confirmó en abril que la celebración religiosa fue suspendida por la situación de seguridad que enfrenta el estado de Zacatecas, donde la pareja quiere casarse.

Mitzy responde si diseñará el vestido de novia de Ángela Aguilar

En un encuentro reciente con medios de comunicación, a Mitzy le preguntaron directamente si Ángela Aguilar lo ha contactado o si él estaría interesado en confeccionar su vestido de novia. Como se aprecia en un video compartido por el periodista Alan Morales en su canal de YouTube, el diseñador dijo que la cantante de regional mexicano no se ha comunicado con él. "Ni sé que se va a casar", fue su honesta respuesta.

Al escuchar las preguntas de los reporteros, quienes cuestionaron si le gustaría trabajar con Ángela o "no es su tipo de cuerpo", Mitzy fue contundente: "Yo no busco cuerpos, yo soy diseñador y aquí la que llegue, lo que sea".

El diseñador recalcó que no ha sido contactado, pero en ningún momento descartó que pudiera aceptar la petición por parte de la cantante de "Dime cómo quieres".

El vestido de novia icónico de Thalía, diseñado por Mitzy

Mitzy es conocido por diseñar atuendos para muchísimas celebridades mexicanas, pero uno de sus trabajos más emblemáticos fue el vestido de novia que usó Thalía en su boda con Tommy Mottola.

Según la cantante reveló a una revista de moda hace unos años, aquel vestido estaba hecho de tul, raso y seda, además de que fue decorado con perlas, pedrería proveniente de Austria, hilos de plata y cristales. Constaba de un corset con escote tipo barco, una falda voluminosa y una cauda de 17 metros.