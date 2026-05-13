Las mesas de vidrio estuvieron de moda durante varios años, pero en este 2026 ya no son la primera opción. En primer lugar, porque requieren de un mantenimiento constante, lo que a la larga las hace costosas. Si todavía tienes una de este estilo, es momento de sustituirla por estas 4 opciones de materiales más cálidos y resistentes, así como también la tradicional rectangular del comedor por alternativas más funcionales y aesthetic.

De acuerdo con la experta en interiores Naya Espejos para El Mueble, las mesas de vidrio tienen un alto riesgo de sufrir roturas. Ello se debe en gran medida a que las personas entran y salen constantemente de la superficie, lo que puede afectar su estructura en un futuro. Por lo anterior, recomienda una que sea de materiales que sean más seguros y que aporten tanto calidez como durabilidad. Conoce las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic.

Las opciones para sustituir las mesas de vidrio

1. Madera: Las mesas de este tipo de material son de las más tradicionales y posicionadas en el mercado, ya que tienen una gran resistencia y durabilidad. Lo mejor de todo es que combina con los diferentes diseños de interiores, desde una casa rústica hasta la más moderna.

4 opciones para sustituir las mesas de vidrio por materiales más cálidos y resistentes|Pinterest

2. Mármol: Este tipo de mesas se ven elegantes y tienen una alta durabilidad al no deformarse con el paso de los años. Debido al material del que está hecho, resiste altas temperaturas y es fácil de limpiar por su superficie pulida.

4 opciones para sustituir las mesas de vidrio por materiales más cálidos y resistentes|Pinterest

3. Granito: Esta mesa de piedra natural es de alta durabilidad y resistente tanto a rayones como a manchas. Es una buena opción por su bajo mantenimiento y se puede poner tanto en interiores como en exteriores.

4 opciones para sustituir las mesas de vidrio por materiales más cálidos y resistentes|Pinterest

4. Piedra sinterizada: Es superior a los demás materiales por su alta resistencia. No absorbe líquidos ni se mancha, por lo que no hay proliferación de bacterias sobre su superficie.