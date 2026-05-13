Este fue el mensaje que compartió la actriz Pamela Marisa antes de morir

Pamela Marisa fue una actriz mexicana, quien lamentablemente murió a sus 32 años el 11 de mayo. La noticia fue muy triste, en especial para sus fans, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de condolencias.

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Ante los lamentables acontecimientos, te detallaremos cuál fue el último mensaje de la bailarina, publicación que todos sus seguidores decidieron recordar.

¿Cuál fue el último mensaje de Pamela Marisa?

La joven artista, dentro de su carrera actoral, se destaca por haber trabajado en las puestas en escena “Damas de Horror” y “Ana Frank”, haciéndola popular en el teatro regiomontano, además de ser fundadora de la plataforma ‘Puro Teatro Mty’ y en el 2023 recibió el Premio Estatal de la Juventud.

El último mensaje que publicó la actriz fue el 24 de marzo en su cuenta oficial de Instagram, donde observamos un video corto que muestra la colaboración que hizo para una reconocida universidad, mostrando todo el detrás de cámaras que se llevó a cabo.

Previa a esta publicación, tiene otro video publicado el 16 de marzo, donde aparece abrazada de otra persona, quien parece ser una amiga o colega. Aunque no publicaba diariamente, sí se mantiene activa en redes al publicar todos los proyectos en los que estaba.

Debido a los terribles hechos, son varios los seguidores que en su último mensaje han dejado comentarios de condolencia, lamentando el fallecimiento de Pamela Marisa a su corta edad de 32 años.

¿Qué le pasó a Pamela Marisa?

La actriz Pamela Marisa era reconocida en el gremio, en especial dentro del teatro por sus múltiples actuaciones. La noticia fue dada a conocer por el director Renan Moreno, lamentando los hechos y resaltando las puestas en escena en las que había participado.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la razón de su fallecimiento, por ahora ningún familiar de la artista o amigos han hablado sobre el tema, se espera que en los siguientes días den a conocer más información de los hechos.