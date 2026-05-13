Se cumple el primer aniversario del asesinato de Valeria Márquez: así luce el lugar del asesinato

Hace 1 año el mundo de las redes sociales quedó impactado tras la muerte prácticamente en vivo de una influencer muy conocida llamada Valeria Márquez. La joven fue asesinada mientras filmaba un vivo.

Al Extremo | Programa 12 de mayo del 2026

La muerte de Valeria Márquez conmocionó todo el país y también dio paso a diversas teorías alrededor de su muerte. En la actualidad su nombre sigue siendo recordado y causando dolor por la forma en la que le arrebataron la vida.

¿Cómo fue el asesinato de Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 cuando ella se encontraba dentro de Blossom, que era su salón de belleza, mientras realizaba un vivo con sus fanáticos y disfrutaba de una bebida helada.

Este sitio era uno de sus favoritos ya que allí trabajaba todos los días y atendía a mujeres que iban para realizarse servicios de manicura entre otros tratamientos de belleza. Su lugar se terminó transformando en el escenario de su muerte.

Ese día en particular Valeria lucía un poco nerviosa y a veces se la podía notar distraída ya que antes había recibido un mensaje en el que le manifestaban que habían ido a buscarla para entregarle un regalo muy caro. Además la influencer manifestó que podría estar llegando al fin de su vida y todo esto tomó mucha más relevancia luego de que ocurrió el ataque.

¿Quién asesinó a Valeria Márquez?

Minutos minuto más tarde un hombre que iba disfrazado de repartidor ingresó al salón de belleza y la atacó directamente. El crimen quedó parcialmente grabado en la transmisión en vivo y provocó una ola de reacciones e indignación entre los internautas.

Fanáticos han decidido acercarse hasta este salón de belleza para dar a conocer cómo luce en la actualidad. Uno de los videos más populares muestra el exterior del salón y algunos detalles que todavía permanecen dentro del establecimiento. Días posteriores al crimen allí se podían ver flores, velas y mensajes dedicado a Valeria Márquez, hoy es un lugar más entre los comercios de la zona.