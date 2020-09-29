VIDEO: Hombre golpea a empleado de pizzería porque le pidieron usar cubrebocas; lo llaman ‘LordPizza’.

En redes sociales surgió ‘LordPizza’, luego de que se hiciera viral un video en el que aparece un sujeto golpeando a insultando al empleado de una popular pizzería porque le solicitó que usara correctamente el cubrebocas dentro del establecimiento.

De acuerdo con los detalles que se han sabido sobre este desafortunado incidente, todo ocurrió en un local ubicado en el estado de Jalisco; sin embargo, cuando el video se hizo viral en redes sociales, se convirtió en un tema de tendencia a nivel nacional.

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Bajo la etiqueta de ‘LordPizza’, Twitter y otras plataformas digitales se llenaron con el video del momento en que el hombre iracundo pasa al otro lado del mostrador y comienza a amenazar al trabajador de la pizzería.

En las imágenes que han causado conmoción y polémica, se aprecia a un sujeto que porta una playera azul y bermudas gritando enfurecido exigiendo que se le entregue su pizza que “es para mis hijas”.

“¿Me la vas a dar sí o no? ¡Dame mi pizza!”, se oye que grita el hombre mientras empuja y jalonea al empleado del lugar.

Mientras el nivel de discusión del llamado ‘LordPizza’ fue subiendo de agresividad, sus acompañantes trataron de calmarlo y llevárselo del lugar; sin embargo, todo acabó hasta que el empleado accedió y le entregó la pizza.

Al final, se ve como el agresor salió del lugar lanzando una serie de insultos contra el lugar y sus trabajadores.

En tanto, el tema siguió por varias horas en las redes sociales, donde muchos reprobaron la acción del hombre y solicitaron mayor protección para empleados de establecimientos como en el que sucedieron los hechos.

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