Asesinan a la modelo Pamela Genini; su exprometido la apuñaló

Lamentablemente se conoció la noticia de que la modelo italiana, Pamela Genini de 29 años, fue asesinada a puñaladas por quien era su ex prometido Gianluca Soncin (52 años).

El hecho ocurrió en el departamento de la víctima ubicado en la zona de Gorla, en Milán, Italia, el martes alrededor de las 10 de la noche. Todo habría comenzado con una discusión.

¿Qué se sabe del feminicidio de Pamela Genini?

Los vecinos de la joven, alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio. Uno de los testigos gritó “La mata, la mata”, cuando vio que el agresor atacaba a Pamela en la terraza de su vivienda.

Al llegar a la policía e intentar ingresar, la joven fingió estar recibiendo una entrega para ganar tiempo, pero el hombre la apuñaló 24 veces antes de intentar suicidarse.

De acuerdo a lo que manifestaron desde la Fiscalía de Milán, ellos mantenían una relación “posesiva y violenta”. El fiscal Alessia Menegazzo describió el caso como “un panorama escalofriante de acoso y maltrato”.

Un ex novio de la modelo dio a conocer que la joven recibía constantemente agresiones.“Desde abril de 2025 vi marcas de violencia en su rostro”, relató, y agregó que Pamela le confesó que Soncin la había intentado estrangular y amenazado con un arma. La modelo planeaba mudarse para “desaparecer y no ser encontrada”.

Cuando ocurrió el asesinato, pues Genini llamó a su ex pareja para pedir ayuda por lo que fue propicio para que la policía fuera alertada. A pesar de esto, cuando los agentes llegaron ya era demasiado tarde.

¿El agresor fue detenido?

El agresor de 52 años, Gianluca Soncin, ya contaba con antecedentes de fraude. Él fue detenido en el hospital, al cual fue trasladado tras intentar quitarse la vida con dos puñaladas en el cuello. Según el medio italiano, permaneció bajo custodia e hizo uso de su derecho a no declarar.

