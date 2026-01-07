Mónica Garza inicia el 2026 con una devastadora pérdida, fans envían palabras de consuelo

A través de redes sociales la conductora mexicana Mónica Garza sorprendió a internautas al anunciar el fallecimiento de Loto, su perrita de raza boston terrier, con quien convivió por más de una década.

“Todo me esperé para este inicio de año, ¡todo! menos la partida repentina de mi Loto, mi compañera incondicional por 11 años”, fueron las palabras que escribió la comunicadora en el video que muestra varios momentos que compartió con Loto dejando ver el fuerte vínculo emocional que tenía con su mascota.

Durante 11 años, Loto acompañó a Garza en momentos personales y profesionales, convirtiéndose en parte fundamental de su vida cotidiana: “Que tristeza más honda… Cuanto la voy a extrañar…”, reitero Garza. El mensaje generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes le enviaron palabras de consuelo.

¿Quién es Mónica Garza?

Mónica Garza es una reconocida periodista y conductora mexicana, con amplia trayectoria en televisión y medios informativos, fue titular del programa "Historias Engarzadas" y conductora de "Ventaneando".

Asimismo, ha sido titular y colaboradora de programas de análisis, entrevistas y contenidos culturales, destacándose por su estilo cercano, crítico y empático.

A lo largo de su carrera ha cubierto temas de interés social, cultura y entretenimiento, y es considerada una de las comunicadoras más respetadas de su generación. Su presencia constante en medios digitales la ha convertido en una figura influyente dentro del periodismo.

El lazo invisible entre una mascota y su dueño

Aunque podría pensarse que las mascotas sólo son animalitos de compañía, para millones de familias son parte esencial de ese núcleo familiar convirtiéndolos en parte de la historia cotidiana. Especialistas en comportamiento animal señalan que el vínculo entre humanos y mascotas se construye a través de la convivencia, el cuidado y la sensación de protección mutua.

Con el paso de los años, ese lazo crea rutinas, recuerdos y momentos que fortalecen emocionalmente a las personas. Por eso, cuando llega el momento de la despedida, el impacto suele sentirse como una pérdida familiar.