Muere actor de Café con aroma a mujer: ¿qué le pasó?

El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto, pues se dio a conocer el fallecimiento del actor y productor Salvo Basile, quien dejó una gran huella en la industria cinematográfica y en la televisión, no solo en su país sino en toda Latinoamérica.

Recordemos que Salvo Basile, formó parte de grandes producciones como ‘Café con aroma de mujer’; por lo que su muerte, fue confirmada este lunes 26 de enero de 2026, por el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz, esto lo hizo por medio de un mensaje en sus redes sociales.

El italiano más cartagenero de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y «donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas». Buen viaje, mi hermano

¿De qué murió Salvo Basile?

Tras darse a conocer esta noticia, familiares, amigos y colegas se han pronunciado para darle el último adiós al actor. Cabe mencionar que no se han revelado cuáles fueron las causas de su fallecimiento, aunque se sabe que anteriormente fue diagnosticado con cáncer de páncreas, el cual lamentablemente fue descubierto muy tarde.

Fue hace seis años cuando presentó algunos malestares en el estómago y una condición que preocupó a sus familiares y fans. Por tal razón, estuvo acudiendo con diferentes médicos, ya para finales del 2025, le encontraron un tumor del tamaño de una pelota de tenis.

¿Quién fue Salvo Basile?

Salvo Basile fue un actor y productor nacido en Nápoles, Italia, en 1940, aunque años más tarde adoptó la nacionalidad colombiana, en 1968 llegó a Colombia para trabajar como asistente de dirección en la cinta ‘Queimada’ y tras este empleo decidió quedarse en Cartagena.

Tuvo grandes participaciones en producciones nacionales e internacionales, se convirtió en una pieza fundamental en la industria colombiana, siendo una pieza clave con su participación directa en proyectos como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

