Muere ahogado un querido influencer: se filtraron escalofriantes videos de sus últimos minutos con vida

El mundo de las redes sociales se conmocionó por la lamentable muerte de un influencer que, en el afán de darse a conocer en el internet, terminó marcando su destino. Se trata de Gesler Estuardo Palacios, quien perdió la vida al quedar atrapado en un lago al que él mismo saltó por un impulso que terminó convirtiéndose en una tragedida.

De acuerdo con la información disponible, el joven quería recopilar fotografías y video de uno de sus recorridos en un "jet car", por lo que llevaba un dron y lo estaba sobrevolando cuando perdió el control y cayó al agua. Ante la desesperación por recuperar su equipo de trabajo, la víctima se lanzó, pero la fuerza de la corriente hizo imposible que saliera.

Así fue el terrible incidente en el que murió un influencer por ahogamiento

La tragedia que le cobró la vida a Gesler Estuardo Palacios ocurrió el pasado sábado 4 de abril en el lago de Atitlán, ubicado al sur de Guatemala. Esta zona natural fue elegida por el influencer y un grupo de colegas con el fin de probar el "primer carro de lujo acuático", por lo que todo está grabado prácticamente desde su llegada.

La hazaña parecía transcurrir con normalidad, hasta que hizo un recorrido solo con una mujer y de dispuso a grabar lo que pasaba en su nuevo dron. Sin embargo, falló al maniobrar el dispositivo y este se desplomó, momento en el que el influencer brincó al agua y la fuerza de las corrientes internas se lo llevaron, causándole el ahogamiento.

#Impactante #ULTIMAHORA #lagoatitlan #JESLERPALACIO ♬ sonido original - López Fernando 502🇬🇹 @gtfernandolopez 💔LUCHÓ HASTA EL FINAL, PERO YA NO PUDO CON SUS FUERZAS En las imágenes se observa cómo JELSER ESTUARDO Palacios intentó regresar al vehículo acuático tras lanzarse al agua Con ayuda de una mujer con que iba , que le extendía la mano , trató de subir nuevamente, pero las fuerzas comenzaron a fallarle Durante varios minutos luchó por sostenerse, sin encontrar dónde agarrarse con firmeza... hasta que poco a poco se fue soltando Aún se le vio flotando por un momento, pero lamentablemente ya no pudo más y terminó desapareciendo bajo el agua «‹ #COMPARTEYSIGUENOS

Inicialmente, se reportó como persona desaparecida y autoridades locales emprendieron su búsqueda, mientras que su acompañante fue resguardada con vida gracias a que permaneció en la embarcación, según reportes de TV Azteca Guatemala. Con el paso de las horas, los trabajos concluyeron, pero no hubo resultados en la recuperación del cuerpo y posteriormente comenzaron a circular los primeros mensajes de condolencias.

¿Quién era Gesler Estuardo Palacios?

Gesler Estuardo Palacios fue un influencer guatemalteco dedicado a la creación de contenido sobre actividades extremas y fuera de lo tradicional. Tenía 25 años y llevaba tiempo queriendo posicionarse en las redes sociales, por lo que a menudo se le veía haciendo colaboraciones con otras personalidades y marcas.

Gesler Estuardo Palacios era un influencer de 25 años|Especial

En cuanto a los otros jóvenes que lo acompañaban, solo se sabe que ninguno resultó lesionado. Incluso, uno de los primeros en abordar el llamado "jet car" mencionó en sus perfiles que ellos terminaron los viajes antes y que el vehículo no era de su propiedad, sino que únicamente formaba parte de una colaboración publicitaria.