Triste muerte de una influencer: quería ser madre, pero murió en un delicado tratamiento

Gabriela Martins Santos es la influencer que murió a los 31 años en su intento de ser madre, ya que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras someterse a un delicado tratamiento de Fecundación In Vitro (FIV) en una clínica privada de Sao Paulo, Brasil. Conoce a la artista que falleció por un inesperado incidente tras ser mordida por una serpiente mientras dormía.

De acuerdo con medios locales, la influencer y abogada de 31 años llevaba un par intentando quedar embarazada junto a su marido tras 8 años de matrimonio, pero al no lograrlo recurrió a un tratamiento de fertilidad. Sin embargo, el procedimiento se complicó luego de que la creadora de contenido sufriera un paro cardiorrespiratorio, misma causa de muerte de Héctor Zamorano a los 47 años, quien fue el primer eliminado de la primera generación de La Academia.

Gabriela Martíns falleció a los 31 años luego de complicaciones al someterse a una Fecundación In Vitro.|@gabriela.martinssm

Debido a las complicaciones, Martins Santos estuvo en coma durante 8 días, hasta que fue declarada con muerte cerebral en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, al que ingresó después de las complicaciones en la clinica privada.

El sueño que la llevó a perder la vida

La brasileña contrajo nupcias con el cirujano Samuel Moura en febrero de 2018 y perdió la vida un día después de cumplir su octavo aniversario de bodas. En primera instancia, se rumoró que murió debido a complicaciones por someterse a una cirugía plástica, pero fue una integrante de su familia quien salió a desmentir esta versión.

Nahiza Monteles, prima de la creadora de contenido, reveló para el medio de comunicación G1 que la familia decidió donar los órganos de Gabriela, quien compartía en sus redes sociales temas relacionados a la psicología y neurociencia.

La influencer tenía 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram e hizo una gran comunidad, la cual lamentó su muerte en sus diferentes redes sociales. Hasta el momento se desconoce si la familia tomará acciones legales contra la clínica privada por posible negligencia.