Luto en la música: muere querido icono de la bachata tras perder la lucha contra el cáncer

Luto en la industria de la música. Muere Alex Bueno, querido icono del merengue y la bachata, a un año de ser diagnosticado con cáncer. El artista perdió la vida la mañana de este jueves, 18 de junio, en Nueva York, Estados Unidos, luego de presentar complicaciones durante su tratamiento. Tenía 62 años. La lamentable noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un breve comunicado compartido vía redes sociales:

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“Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical”, se lee en el escrito. "Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor".

¿De qué murió Alex Bueno?

Alex Bueno perdió la vida a las 9:43 am de este jueves, 18 de junio, tras perder la lucha contra el cáncer. El reconocido artista fue diagnosticado con un tumor cerebral en septiembre de 2025, por lo que fue trasladado a Estados Unidos, donde se sometió a una cirugía para extirparlo. Posteriormente, se le indujo a un tratamiento preventivo. Si bien todo marchaba con normalidad, los estudios de seguimiento revelaron nuevas células cancerígenas en otras partes de su cuerpo.

Tras ello, el cantante presentó un notable deterioro en su salud, con la presión arterial y los niveles de sodio disminuyendo de manera considerable, lo que complicó aún más su estado. Alex Bueno perdió la vida tras nueve meses de lucha contra el cáncer.

¿Quién era Alex Bueno?

Oriundo de República Dominicana, Alex Bueno destacó como una de las figuras más legendarias de la música tropical caribeña, especialmente el merengue y la bachata. A lo largo de más de 45 años de carrera artística, logró cautivar a miles de seguidores con su impecable talento y carisma. Entre sus éxitos más populares destacan temas como “Jardín Prohibido” y “Que vuelva”, por mencionar algunos.

Descanse en paz el icono de la bachata y el merengue, Alex Bueno.