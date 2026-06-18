Se filtra FOTO del velorio de la mamá de Kimberly Loaiza, donde la influencer se encuentra despidiéndose de su mamá

A unas horas de que se reportara la supuesta muerte de la mamá de Kimberly Loaiza, de nombre Mary Martínez, comenzó a circular en redes sociales una foto que presuntamente se tomó durante el velorio. A continuación te contamos lo que se sabe hasta la mañana del jueves 18 de junio.

Fue el miércoles 17, poco después del mediodía, que se reportó el supuesto fallecimiento de Mary Martínez. Diversas cuentas de creadores de contenido especializados en figuras de redes sociales replicaron la noticia.

Filtran supuesta foto del velorio de la mamá de Kimberly Loaiza

La imagen que se ha vuelto viral en redes sociales parece haberse tomado en el interior de una casa funeraria y al fondo está el ataúd rodeado de coronas de flores; junto al féretro se encuentra de espaldas alguien vestida de blanco que podría ser Kimberly Loaiza, a juzgar por la silueta y el cabello. También se alcanza a distinguir lo que parece un retrato de Mary Martínez.

Hasta el momento se desconoce la veracidad de la fotografía, si corresponde a un funeral distinto o si se trata de una imagen generada con IA. También se desconoce el origen de la imagen.

Cuentas de TikTok como la denominada La Red Secreta VIP atribuyen la publicación de la fotografía a una cuenta de fans de Fer Durán, desde donde se compartió un supuesto mensaje de la influencer confirmando el fallecimiento. Existe una confusión entre muchas personas que asumen que la cuenta de fans pertenece en realidad a Durán.

¿Murió la mamá de Kimberly Loaiza?

Hasta el momento ningún miembro de la familia ha confirmado el fallecimiento de Mary Martínez. La última publicación en Instagram de Kimberly Loaiza se hizo hace 3 días y no tiene historias vigentes; su hermana, Stefanny Loaiza, publicó por última vez el 4 de junio.

El 17 de junio diversos creadores de contenido reportaron el supuesto deceso. Israel Rodríguez, influencer conocido como Hollymilk House, dio la presunta noticia a partir del reporte de una seguidora que supuestamente trabaja en el hospital donde la mamá de Kimberly Loaiza se encontraba internada.