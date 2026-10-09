Muere el cirujano de las estrellas; lo atacaron dentro de su clínica

El mundo de la cirugía estética está de luto tras confirmarse la muerte del cirujano Alexander Aslani, mejor conocido como el cirujano de las estrellas debido a que trabajó con personalidades del entretenimiento y las redes sociales. El médico fue atacado a tiros dentro de su propia clínica ubicada en Marbella, España, el pasado miércoles 7 de octubre.

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¿De qué murió el cirujano Alexander Aslani?

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre encapuchado habría ingresado a las instalaciones de Cirumed, un centro especializado en cirugía plástica fundado por Aslani, una vez que tuvo acceso lo atacó directamente con un arma de fuego luego huyó del lugar. Ante lo ocurrido se dio aviso al servicio médico para su atención, sin embargo, cuando llegaron al lugar Aslani ya había fallecido.

Tras los hechos violentos las autoridades comenzaron con los trabajos de investigación y el responsable fue detenido al día siguiente después de haber cometido el crimen. Hasta el momento se sabe que el presunto responsable es un joven de 18 años y es señalado como presunto autor material del asesinato. Sin embargo, el motivo del ataque del crimen continúan bajo investigación.

¿Quién era Alexander Aslani, el cirujano de las estrellas?

El reconocido médico de origen alemán, Alexander Aslani tenía 57 años y se desempeñaba como cirujano plástico con más de 25 años de experiencia profesional. Su nombre adquirió notoriedad gracias a su trabajo en procedimientos estéticos y de contorno corporal, así como por atender a pacientes de distintas partes del mundo.

Además, el médico se desempeñaba como influencer ya que mantenía una importante presencia en redes sociales, donde compartía aspectos de su actividad profesional como consejos, pláticas y mostraba parte de los resultados de su trabajo en la red reunía a más de 200 mil seguidores, quienes hoy le dan el último adios.