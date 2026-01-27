Esto se sabe sobre la muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje y voz de Spiderman

La rama del doblaje a nivel local, así como el apartado de la actuación dentro del país, se encuentra de luto. En las últimas horas se dio a conocer el triste fallecimiento de Alexis Ortega , joven actor de doblaje que, dentro de sus trabajos más importantes, destaca ser la voz de Spiderman.

Alexis Ortega formó parte del Universo Marvel luego de ser la primera voz de Tom Holland, el último Spiderman, en su primera película. Tristemente, el actor perdió la vida con apenas 38 años de edad en la Ciudad de México, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a su triste deceso y la conmoción que este causó.

¿Quién era Alexis Ortega, actor de doblaje de Spiderman?

Nacido el 31 de agosto de 1987, Alexis Ortega fue un actor de doblaje mexicano que vivía en la Ciudad de México, lugar en donde también perdió la vida. La noticia fue confirmada el pasado lunes 26 de enero mediante la Anime Latin Dubbin Awards (ALDA), aunque hasta el momento se desconocen las causas reales de su fallecimiento.

Su carrera inició hace más de una década (2013) y tuvo la oportunidad de formar parte de un sinfín de proyectos de escala internacional, aunque claramente su papel más importante fue darle voz a Tom Holland como Spiderman en sus primeras películas, lo cual ayudó a abrirse camino en el mundo del doblaje mexicano junto a otras estrellas del rubro.

Fue así como, durante más de 10 años, Alexis Ortega se consolidó como uno de los actores de doblaje más importantes de la generación actual. Su llegada a Disney mediante el Universo Marvel llegó desde Capitán América: Civil War hasta Avenger: Infinity War, lo cual hizo que se ganara el cariño de chicos y grandes por igual.

¿Cómo reaccionaron los actores ante esta muerte?

Como era de esperarse, muchos actores de doblaje, entre ellos Eduardo Garza , mostraron su tristeza ante la muerte de este personaje, sobre todo, por la edad con la que contaba. Del mismo modo, decenas de seguidores en redes sociales pidieron respeto para él y su familia en este delicado momento por el que están atravesando.