Muere famoso conductor de televisión; fue uno de los grandes referentes de la pantalla chica y querido por miles de generaciones

La televisión y el medio del espectáculo se han vestido de luto luego de que lamentablemente se diera a conocer el fallecimiento de Alfonso Lizarazo, uno de los conductores de televisión colombianos más queridos. La noticia fue confirmada por medios de dicho país el pasado martes 04 de agosto.

¿De qué murió Alfonso Lizarazo?

De acuerdo con la información que ha salido a la luz, el destacado presentador se encontraba enfrentando problemas de salud, especialmente cardíacos, incluso algunos medios nacionales han reportado que el conductor sufrió un infarto hace algunos años y que fue sometido a cirugías del corazón. Cabe mencionar que hasta el momento la familia no ha emitido ningún tipo de comunicado. Por otro lado, respecto a su salud, el reconocido comunicador no dió muchos detalles cuando aún estaba con vida, sin embargo se alejó un poco de los medios ya que su aparición en la pantalla chica cada vez disminuía más, inlcuso en una entrevista mencionó que vivía en Barranquilla, lugar de origen de su esposa, en donde se encontraba pasando tiempo y disfrutando de su familia.

¿Quién era Alfonso Lizarazo?

Alfonso Lizarazdo fue un reconocido conductor de televisión que dedicó años de su carrera al humor y el entretenimiento familiar. Uno de los programas que lo convirtió en una de las figuras más queridas por parte del público fue "Sábados Felices", mismo que se emitió por primera vez en 1972 y que hasta la fecha cintinúa al aire. Lizarazo fue parte de dicho programa por más de 25 años. A pesar de que su rostro fue uno de los más conocidos de la pantalla chica, la carrera del conductor inició en la radio y fue a través de la cabina que comenzó a ser cercano con muchos radioescuchas. Además de involucrarse en medios de comunicación, Alfonso también promovió el Festival Internacional del Humor, el cual reune a diferentes comediantes, magos, ilusionistas y artistas de diversas partes para presentar números de stand-up, imitación u otros actos.

El legado de Alfonso Lizarazo permanecerá para siempre a través de todo el trabajo que dejó registrado en la pantalla, mismo con el que seguirá siendo reconocido y respetado por todo el público.

