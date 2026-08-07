Horóscopo de hoy viernes 7 de agosto estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 7 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 7 de agosto de 2026

Hoy, viernes 7 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece el movimiento, las conversaciones y la posibilidad de resolver asuntos pendientes mediante el diálogo. La Luna en Géminis impulsa tu agilidad mental y facilita encuentros que despertarán nuevas ideas. Una actitud abierta te permitirá aprovechar oportunidades inesperadas.

: la jornada favorece el movimiento, las conversaciones y la posibilidad de resolver asuntos pendientes mediante el diálogo. La Luna en Géminis impulsa tu agilidad mental y facilita encuentros que despertarán nuevas ideas. Una actitud abierta te permitirá aprovechar oportunidades inesperadas. Tauro : el día pone el foco en la consolidación de aquello que has construido con esfuerzo. Administrar tus recursos con prudencia y mantener la constancia en tus proyectos aumentará tu sensación de estabilidad. Un gesto de cercanía fortalecerá un vínculo importante.

: el día pone el foco en la consolidación de aquello que has construido con esfuerzo. Administrar tus recursos con prudencia y mantener la constancia en tus proyectos aumentará tu sensación de estabilidad. Un gesto de cercanía fortalecerá un vínculo importante. Géminis : la Luna en tu signo incrementa tu curiosidad, tu capacidad para comunicarte y el deseo de iniciar nuevas experiencias. Será una jornada propicia para expresar tus ideas, fortalecer relaciones mediante el diálogo y avanzar con confianza en proyectos personales. Tu entusiasmo será contagioso.

: la Luna en tu signo incrementa tu curiosidad, tu capacidad para comunicarte y el deseo de iniciar nuevas experiencias. Será una jornada propicia para expresar tus ideas, fortalecer relaciones mediante el diálogo y avanzar con confianza en proyectos personales. Tu entusiasmo será contagioso. Cáncer : la energía disponible invita a disminuir el ritmo y escuchar con mayor atención tu intuición antes de tomar decisiones importantes. Un momento de calma te permitirá recuperar claridad y encontrar soluciones que antes no habías considerado.

: la energía disponible invita a disminuir el ritmo y escuchar con mayor atención tu intuición antes de tomar decisiones importantes. Un momento de calma te permitirá recuperar claridad y encontrar soluciones que antes no habías considerado. Leo : el día favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Géminis impulsa el trabajo en equipo, fortalece los intercambios de ideas y crea un ambiente propicio para construir objetivos comunes.

: el día favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que aportan nuevas perspectivas. La Luna en Géminis impulsa el trabajo en equipo, fortalece los intercambios de ideas y crea un ambiente propicio para construir objetivos comunes. Virgo : la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener el compromiso con tus metas. Actuar con paciencia y organización permitirá que tus esfuerzos sean reconocidos. La disciplina seguirá siendo tu mejor herramienta.

: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de mantener el compromiso con tus metas. Actuar con paciencia y organización permitirá que tus esfuerzos sean reconocidos. La disciplina seguirá siendo tu mejor herramienta. Libra : la energía disponible despierta el deseo de aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. La Luna en Géminis favorece los viajes, el intercambio de conocimientos y las conversaciones inspiradoras que abrirán nuevas posibilidades para el futuro.

: la energía disponible despierta el deseo de aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tus horizontes. La Luna en Géminis favorece los viajes, el intercambio de conocimientos y las conversaciones inspiradoras que abrirán nuevas posibilidades para el futuro. Escorpio : el día invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a dejar atrás preocupaciones innecesarias. Resolver un asunto pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y avanzar con mayor seguridad hacia tus próximos objetivos.

: el día invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a dejar atrás preocupaciones innecesarias. Resolver un asunto pendiente te permitirá recuperar tranquilidad y avanzar con mayor seguridad hacia tus próximos objetivos. Sagitario : la jornada pone el foco en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos claros y equilibrados. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento mutuo, fortalece la confianza y facilita conversaciones que acercarán posiciones con personas importantes.

: la jornada pone el foco en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos claros y equilibrados. La Luna en tu signo opuesto complementario favorece el entendimiento mutuo, fortalece la confianza y facilita conversaciones que acercarán posiciones con personas importantes. Capricornio : la energía disponible favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que mejoren tu equilibrio cotidiano. Pequeños cambios sostenidos aumentarán tu rendimiento y te permitirán administrar mejor tu tiempo.

: la energía disponible favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que mejoren tu equilibrio cotidiano. Pequeños cambios sostenidos aumentarán tu rendimiento y te permitirán administrar mejor tu tiempo. Acuario : el día despierta creatividad, entusiasmo y deseos de disfrutar nuevas experiencias. La Luna en Géminis fortalece tu capacidad para conectar con los demás, expresar tus talentos y desarrollar proyectos que reflejen tu autenticidad. Una noticia positiva renovará tu motivación.

: el día despierta creatividad, entusiasmo y deseos de disfrutar nuevas experiencias. La Luna en Géminis fortalece tu capacidad para conectar con los demás, expresar tus talentos y desarrollar proyectos que reflejen tu autenticidad. Una noticia positiva renovará tu motivación. Piscis: la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a fortalecer los espacios donde encuentras tranquilidad. Resolver diferencias con serenidad contribuirá a crear un ambiente más armonioso y te permitirá afrontar los próximos días con mayor confianza.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: