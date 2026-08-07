MasterChef 24/7: ¿Cuáles son los mejores quesos para preparar pizza en casa?

Dentro de MasterChef 24/7, dominar el equilibrio entre una masa crujiente y bien redonda, una salsa en su punto exacto y el queso perfecto es fundamental. Y es que este ingrediente no solo aporta sabor, sino que determina la textura final, el brillo y la jugosidad de cada rebanada.

Sin embargo, debes saber que no cualquier variedad de queso funciona igual al exponerse a las altas temperaturas del horno. Es por eso que aprender a seleccionar y combinar las opciones adecuadas transforma una preparación de pizza casera en una verdadera experiencia gastronómica.

¿Cuál es el queso que se utiliza para la pizza?

De acuerdo con Casa di Roma, debido a la suavidad de su perfil y su inigualable capacidad para fundirse, el queso mozzarella encabeza cualquier lista. Aportando esa elasticidad clásica que todos buscan al cortar una rebanada, resulta indispensable. Un problema común es que ciertas variantes desprenden exceso de grasa al hornearse; no obstante, esto se debe a la calidad del producto más que al tipo de queso. Un mozzarella de buena calidad mantiene el balance ideal entre humedad, grasa y elasticidad, evitando que la masa se vuelva aceitosa.

¿Qué tipo de queso se le pone a una pizza?Para elevar el perfil de sabor de la receta, los chefs recomiendan integrar otras variedades con carácter:

Parmesano: De aroma intenso y toque ligeramente picante, es perfecto para espolvorear rallado sobre la superficie. Al dorarse de manera uniforme, combina de maravilla con ingredientes frescos como albahaca, champiñones o jitomate. Puede usarse solo o mezclado con mozzarella para suavizar su potencia.

Gouda: Una alternativa económica y versátil para quienes buscan salir de lo tradicional sin arriesgar demasiado. Se funde muy bien y ofrece un matiz lácteo sutil que respeta la salsa base. En su versión ahumada, añade una dimensión profunda muy apreciada en la mesa.