Michelle desmiente a Ramahá sobre la designación del Pin Negro a un integrante de las “Divas” en MasterChef 24/7

La salvación de Daniela a manos de Ramahá en la pasada batalla por equipos continúa siendo tema de conversación, pues durante una plática con Ixdit después de la gala de delantales negros, Michelle desmintió los comentarios del cocinero yucateco sobre su supuesta designación del Pin Negro a algún integrante de las "Divas". ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de la gala de mandiles negros, los cuales fueron asignados a Luis, Carmen y Antrax, Ixdit tuvo una conversación en el Mundo MasterChef con Michelle sobre el distanciamiento de la cocinera con las "Divas", en la cual se habló del resultado de la pasada batalla por equipos.

Durante las imágenes mostradas el pasado 6 de agosto, Ramahá le compartió a algunos de sus compañeros que no salvó a Michelle debido a que estaba seguro de que castigaría a alguno de los integrantes restantes de las "Divas" y es que si la actual portadora del Pin Negro subía al balcón, podía haberle otorgado la insignia a cualquier concursante de su elección.

Michelle le compartió a Ixdit que no hubiera el caso, ya que no buscaría conseguir más problemas con sus ex compañeros de cuarto. Además, la cocinera también le aseguró que habría seguido portando el Pin Negro si Ramahá la hubiera subido al balcón.

No obstante, también dijo que si hubiera sido necesario darle el Pin Negro a alguien, habría hablado previamente con el cocinero que "le hizo algo" en el pasado para darle la insignia.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá y Daniela como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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