Muere bebé de famosa influencer de manera INESPERADA: “Hay pérdidas que cambian la forma en la que miras la vida”

La destacada influencer mexicana Paola Zurita, hermana de Juanpa Zurita, compartió a través de sus redes sociales el pasado viernes 04 de julio la lamentable noticia de que perdió a su bebé, del cual se enteró que estaba embarazada en el mes de marzo de 2026 por lo que el pequeño habría muerto a los cuatros meses apróximadamente, esto si su fallecimiento ocurrió en julio. Hasta el momento la reconocida emprendedora y creadora de contenido no ha dado detalles de la muerte de su bebé ni cuál fue la causa de su fallecimiento.

Paola Zurita despide a su bebé con un mensaje desgarrador

A través de sus historias de instagram la destacada influencer compartió que estaba dispuesta a compartir una situación muy personal con sus seguidores, a pesar de que mostrarse vulnerable era algo que le costaba trabajo, “Si algo he intentado hacer desde que empecé a compartir aquí es mostrar mi vida con la mayor honestidad posible, incluso cuando duele”, fueron algunas de las palabras de Paola, misma que publicó un video de cómo recibió la noticia de que estaba embarazada. En dicho clip se le ve muy felíz y emocionada a lado de su esposo Alejandro aunque en los últimos segundos se le observa corriendo y llorando. “Para todas las mamás de bebés fugaces: aunque no se quedaron, siempre serán parte de nuestra historia”, fue la descripción que acompañó el video.

Por otro lado, la influencer expresó que nunca creyó que una situación así le pasara, sin embargo entendió que hay pérdidas que cambian la forma en la que se mira la vida. Por su parte, también escribió que “ningún bebé, por breve que haya sido su paso, deja de ser profundamente amado”. Cerró su mensaje diciendo que abrazaba a todas las mujeres que han pasado por la misma situación. Actualmente el video en instagram cuenta con más de 160 mil me gusta y diversos comentarios por parte de amigos y seguidores en donde le envían amor y mensajes de apoyo.

¿Quién es Paola Zurita?

Paola Zurita es una reconocida y destacada influencer mexicana, quién también es hermana de Juanpa Zurita. Su contenido se enfoca en compartir su estilo de vida saludable, tips de moda y todo lo relacionado al mundo del fitness. Se casó en 2022 con Alejandro Serralde y en 2025 tuvieron a su primera hija Renée. Actualmente cuenta con 1.5 millones de seguidores en instagram y cuenta con el podcast “Empieza en ti” en donde aborda diversos temas con especialistas en el área.