Juanpa Zurita reveló que sufrió bullying debido a su tartamudez.

Juanpa Zurita y el esfuerzo que ha puesto para superar el tartamudeo.

Aunque Juanpa Zurita se caracteriza por su extrovertida personalidad, el joven compartió con la prensa que carga un problema que desde joven lo ha complejado.

Se trata nada más y nada menos que el tartamudeo, el cual afortunadamente ha superado y ello le ha permitido involucrarse en importantes proyectos de trabajo, el último es el doblaje en una película infantil.

“Estoy emocionado porque va a salir mi primera película animada, dnde doblo a un perro samurái. La verdad es que yo era tartamudo de chiquito y mi primera audición para hacer doblaje fue en el 2017, me acuerdo que me fue terrible. Me batearon y fue una muy mala audición”, declaró.

“Todavía al día de ahora considero que soy una persona que se tropieza, pero me gusta porque es parte de mi personalidad. Afortunadamente, ahora he hecho varios contenidos o ejercicios de que te pones un lápiz en la boca, tarareas o haces cirtos sonidos”, contó.

Juanpa Zurita reveló el apodo que le pusieron en la secundaria

Juanpa está feliz de su participación en una película animada, aunque aún recuerda su apodo de la secundaria.

“Fui al estudio y '¡Oh sorpresa!’ porque el director era el mismo que me mandó a volar hace como seis años.... yo dije ‘no por favor, Dios mío santo’... dije que no me iba a ir peor como antes y que no iba a salir tan mal como la última vez. Entré, me pusieron una escena, la doblé y como al mes me llegó un correo ‘tú te quedaste con la película’...”, declaró.

¿Saben quién es Porky? Me decían Porky en la secundaria. Saludos a mis compañeros de secundaria... Porky lo logró

En otros temas, aunque no respondió si podría casarse pronto con su novia Macarena Achaga, sí celebró que sus amigos Lele Pons y Guaynaa se hayan comprometido hace unos días: "¡Un aplauso para Lele y Guaynaa por favor!”

