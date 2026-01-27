Muere el actor Alexis Ortega: esta fue su última publicación antes de su inesperado deceso

El actor Alexis Ortega murió de manera inesperada a los 38 años, dejando un profundo vacío en la industria del entretenimiento. Fue ampliamente recordado por prestar su voz al Spider-Man de Tom Holland en Avengers: Infinity War y por interpretar a “Burro” Van Rankin en Luis Miguel, la serie. Su partida tomó por sorpresa a colegas y fans, quienes hoy lamentan la pérdida de un talento joven y querido.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz; siempre lo recordaremos por sus increíbles interpretaciones”, se lee en la publicación de los ALDA Awards, quienes dieron a conocer la noticia.

¿De qué murió Alexis Ortega, el actor que dio voz a Spider-Man?

Tras confirmarse su fallecimiento, muchos seguidores comenzaron a preguntarse qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte ni sobre dónde se encontraba en sus últimas horas con vida.

Su última publicación en Instagram, fechada el pasado 7 de noviembre, lo muestra recostado en el sofá junto a su perro, a quien llamaba cariñosamente “Doggo”, una imagen tranquila que hoy resulta aún más conmovedora.

¿Quién era Alexis Ortega, el actor de 38 años que falleció de forma inesperada?

Alexis Ortega fue actor y actor de doblaje, radicado en la Ciudad de México. Aunque muchos lo identifican por ser la voz en español de Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, su trayectoria fue mucho más amplia. Participó en producciones como Spider-Man: De regreso a casa, dio voz a Tadashi en Big Hero 6, y formó parte de proyectos como Rogue One: Una historia de Star Wars, Buscando a Dory y Cars 3.

En redes sociales, el dolor no se hizo esperar. Fans y colegas inundaron su última publicación con mensajes de despedida que hoy estremecen: “Te vamos a extrañar, Spider-Man”, “Vuela alto, querido Tadashi”, “No me quiero ir, señor Stark” y “Quién hubiera imaginado que se iría dos meses después de este post”, son solo algunos de los comentarios que reflejan el cariño y la huella que dejó.