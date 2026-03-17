Muere querida cantante del regional cuando estaba a un paso del trasplante de médula tras vencer el cáncer

Durante la tarde del lunes 16 de marzo 2026 se dio a conocer el fallecimiento de una de las voces más queridas del regional, quien fue identificada por tener un estilo espontáneo, auténtico y ser cercana a su público, a través de redes la familia de la intérprete Elizabeth "Pato" Sotelo, anunció su deceso.

La inesperada noticia ha provocado que fans, amigos y familiares inundaran las redes sociales con mensajes de cariño y sorpresa, pues tan solo hace unos días la propia cantante compartió un recuerdo en Facebook de hace un año donde desmentía todas las veces que han anunciado su muerte.

1 año después! tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando…

Patito Sotelo, una de las grandes voces del Chaco, Argentina, logró abrirse el camino en el mundo del entretenimiento y musical dejando momentos memorables que hoy son recordados con nostalgia.

¿De qué murió Patito Sotelo?

Hasta ahora ni la familia, ni amigos han dado a conocer de manera oficial los motivos de la muerte de la cantante Patito Sotelo. Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a problemas de salud que habrían complicado su estado.

Entre las despedidas que han conmocionado es la de su amigo Raúl Osvaldo Nuevo, quien escribió que solo apago su celular un rato pero al prenderlo se enteró de la triste noticia que Patito había partido para vivir eternamente, además destacó que fue este mismo viernes que se habían visto y ella se encontraba muy feliz.

El viernes hablamos y estabas muy feliz, tu lugar para el 11 de abril seguirá guardado. Hasta siempre querida Patito Sotelo. Se te va a extrañar

En declaraciones a medios Raúl Osvaldo expresó que la artista estaba próxima a un trasplante de medula, asimismo, señaló que se encontraba en el país debido a problemas de cáncer, además, que en los últimos estudios le habían arrojado que ya no tenía célula cancerígena y reiteró que "estaba muy fuerte", sin embargo, no sabe los motivos de su deceso.

¿Quién era Patito Sotelo?

La artista Patito Sotelo fue reconocida por su autenticidad y capacidad de concertar con la gente, a lo largo de su carrera la argentina participó en proyectos que se volvieron virales y que consolidaron su presencia en el gusto del público. Su estilo único y su energía frente a la cámara la llevaron a convertirse en una gran figura de la música chaqueña.