LUTO en MasterChef; confirman la muerte de querido exparticipante:

Este sábado 10 de octubre se dio a conocer una noticia que una de las personalidades más queridas de todo MasterChef falleció a la edad de 44 años, dejando consternada a toda la comunidad de la cocina y del entretenimiento, pues se trata de Mariusz Komeda, uno de los Cocineros más destacados de los últimos años.

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La noticia se dio a conocer a través del equipo de Masterchef Polonia, edición del reality show culinario donde este Cocinero se desenvolvió como uno de los participantes más queridos de las últimas temporadas, por lo que su muerte ha generado todo tipo de reacciones tanto en la televisión como en redes sociales.

¿Quién era Mariusz Komeda?

Mariusz fue uno de los participantes más destacados de MasterChef Polonia en el año 2019, siendo uno de los que más logró conectar con el público gracias a su cocina y a su personalidad, aunque lamentablemente tuvo que abandonar el reality show culinario tras sufrir un desmayo en plena competición.

A pesar de que no lograra ganar la octava temporada de esta versión de MasterChef Polonia, el Cocinero logró llegar a las semifinales, lo que le valió para hacerse con uno de los nombres más reconocidos dentro del mundo gastronómico de su país.

¿De qué murió el participante de MasterChef Mariusz?

En enero fue hospitalizado debido a problemas de salud, mismos que consideraba como algo pasajero, aunque también se especulaba sobre un derrame cerebral y finalmente le detectaron un tumor cerebral maligno en el cerebro.

En los últimos meses se había sometido a un par de cirugías cerebrales así como a radioterapia y rehabilitación, aunque finalmente el cáncer le arrebató la vida el pasado miércoles 7 de octubre. En redes sus fans han reaccionado a esta triste noticia, compartiendo el luto con sus seres queridos.

