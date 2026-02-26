Muere hija de famosa influencer a los 3 años

Lamentablemente se conoció la noticia de que murió la pequeña Oaklynn Rae Domer, el pasado 19 de febrero de 2026. Su madre Kelsie Domer, dio a conocer el deceso por medio de una publicación en sus redes. Lo que ocurrió fue que un caballo colapsó sobre ella y su mamá influencer que es competidora, en las inmediaciones de su propiedad.

De acuerdo con los servicios de emergencia, el equino había presentado un episodio médico repentino mientras Kelsie Domer lo conducía a pie. De esta manera el animal perdió el equilibrio por lo que cayó de costado, impactando a la menor.

¿Cómo fue la muerte de la hija de la influencer?

La niña de 3 años, fue declarada muerte poco tiempo después de ingresar a urgencias ya que poseía graves lesiones internas. El mundo de las redes sociales se encuentra de luto por lo que los fanáticos o fanáticas de la creadora de contenido, quien es una profesional de los rodeos en Estados Unidos.

Kelsie Domer, tiene diez títulos mundiales en lo que es la disciplina de breakaway roping, y si bien fue alcanzada por el impacto del caballo, sobrevivió con lesiones que no pusieron en riesgo su vida. La comunidad de la Asociación Profesional de Vaqueros de Rodeo (PRCA) y diversas organizaciones del sector emitieron comunicados oficiales para informar sobre el suceso.

Para recordar a la pequeña es que en las competencias recientes en San Antonio, las participantes portaron vestimenta de color rosa como medida de reconocimiento a la menor, así como unas flores en el equipo de sus caballos.

Este jueves 26 de febrero se llevarán a cabo los servicios religiosos en una iglesia de Texas. En cuanto a los restos serán trasladados hacia Oklahoma para el sepelio el viernes 27 de febrero. Además, el fallecimiento de Oaklynn Rae Domer obligó a poner en pausa el calendario de competencias de sus progenitores, quienes solicitaron privacidad durante el proceso de duelo.

