Muere influencer en la celebración de su aniversario de bodas

El mundo de las redes sociales se encuentra consternado debido a la muerte repentina del influencer Michael Duarte. El hombre era conocido en el mundo del internet como “FoodWithBearHands” y el pasado fin de semana perdió la vida en un “trágico accidente” que ocurrió en un viaje de celebración por su noveno aniversario de bodas.

¡Influencer Valeria Márquez muere durante video en vivo! Sergio Sepúlveda te cuenta más [VIDEO] Poco antes, durante la misma transmisión en vivo que realizaba, la influencer Valería Marquéz fue avisada sobre un hombre misterioso que la fue a buscar.

La triste noticia se dio a conocer por medio de las plataformas digitales de Alooma Media Group, la agencia a la que pertenecía el popular creador de contenido culinario. Por otro lado su esposa, Jessica Lee, también se despidió al padre de su pequeña hija Oakley de 6 años con un conmovedor mensaje.

“Han pasado 24 horas desde que mi mundo se vino abajo. Estoy muy sensible, enojada y deprimida. Las palabras no pueden describir este tipo de dolor. Nunca pensé que estaría escribiendo esto. Para el mundo eras “FoodWithBearHands”, pero para nosotras fuiste un esposo y un padre amoroso, no te merecías esto. Te amaré por siempre y seré fuerte por nuestra hija, sé cuánto nos amaste. Si todo el mundo pudiera parar un momento y rezar por nuestra familia. A mi esposo, te extrañaré hasta que nos volvamos a encontrar”, fue el texto que escribió Jessica Lee, la esposa de Michael Duarte.

¿Cómo murió el influencer Michael Duarte?

Luego de que muriera Michael Duarte, la familia del hombre creó un página de GoFoundMe, por la cual solicitaron ayuda económica para poder cubrir los gastos del funeral del influencer.

En el mencionado portal se dio a conocer que la muerte de “FoodWithBearsHands” ocurrió durante un “trágico accidente” ocurrido la tarde del pasado 8 de noviembre durante un viaje que estaba realizando en Texas como parte de las celebraciones de su noveno aniversario de bodas.

“Con profundo pesar compartimos la triste noticia del fallecimiento de Michael Duarte en un trágico accidente ocurrido el sábado 8 de noviembre durante un viaje a Texas. Su muerte ocurrió tan solo tres días después de que él y su esposa celebraran su noveno aniversario de bodas”, se puede leer en la página de GoFundMe.

El dinero recaudado estará destinado a realizar el traslado del cuerpo del creador de contenido de Texas a California. Además la esposa de Duarte, Jessica Lee, manifestó que no dará más detalles sobre el trágico accidente, por respeto a su familia.