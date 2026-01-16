Muere influencer a los 26 años tras someterse a una operación

El mundo de los creadores de contenido vuelve a sufrir una triste pérdida. En las últimas horas se confirmó la muerte de Esther Thomas , influencer nigeriana mejor conocida como Sunshine. Fue en las redes sociales que se informó su deceso y donde se pide ayuda económica para su funeral.

En lo que va de 2026 se han sumado un par de internautas famosos a la lista que en 2025 se acrecentó. Es que el año pasado fue uno muy particular en torno a la muerte, muchas de ellas trágicas, de creadores de contenido de diferentes rincones del mundo y, por la masividad de las redes sociales, se tratan de noticias que generan un gran impacto social.

¿Cómo se conoció la muerte de Esther Thomas?

La muerte de Esther Thomas se confirmó a través de las redes sociales y fue su propia familia la encargada de hacerlo. “La familia de Esther Thomas (alias Sunshine), con profundo dolor, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija”, reza el comunicado difundido.

En este marco, los seres queridos de la influencer precisaron que están “tratando de poner las cosas en su lugar para que podamos ponerla a descansar”. El posteo no solo sorprendió e impactó al más de medio millón de seguidores que Esther Thomas tenía, sino que dio lugar a mensajes de despedida cargados de mucho dolor.

¿De qué murió Esther Thomas?

Los posteos relacionados con la muerte de Esther Thomas no hacen referencia a la causa del deceso, pero se confirmó que se había sometido a una operación de urgencia. A fines de diciembre, la creadora de contenido de 26 años comenzó a sentires fuertes dolores abdominales por lo que decidió asistir a un hospital local.

Tras estudios y un par de ecografías, los médicos confirmaron que el mioma uterino o fibrioma que Esther Thomas tenía había incrementado su tamaño. Por tal motivo, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extirpárselo, pero eso fue el inicio de una serie de complicaciones que culminaron en su deceso.

La muerte de la influencer ocurrió el pasado 9 de enero pero recién en las últimas horas la noticia invadió los portales informativos ya que su familia y grupo de amigos solicita asistencia económica para poder solventar los gastos funerarios. Mientras, las redes sociales despiden con profundo dolor a la joven Esther Thomas.