Ideas DIY: Cómo hacer una regadera de goteo con latas de conserva recicladas

Muchos de los materiales u objetos que utilizamos a diario en nuestro hogar terminan en el vertedero y pueden perjudicar a nuestro medio ambiente. Es por eso que existen programas e iniciativas que promocionan el reciclado de estos.

Además, desde hace un par de años han surgidos movimientos que invitan a reutilizar los materiales reciclados, algo que en la actualidad es impulsado a través de las ideas DIY. Estas hacen referencia a la frase “hazlo tú mismo” y contienen proyectos que podemos abordar muy fácilmente.

¿Para qué sirve el riego por goteo?

Los proyectos que podemos hacer con materiales reciclados son muchos y uno de ellos es la creación de una regadera de goteo para plantas y a partir de latas de conserva recicladas. Lo primero a destacar es que este sistema es muy eficiente para la hidratación de los jardines.

Crear un riego por goteo casero sirve para aplicar agua de forma lenta, constante y directamente sobre la zona de las plantas que queremos. El objetivo de este es poder optimizar el uso del recurso hídrico y si le sumamos el reciclaje de las latas estamos haciendo un doble aporte a nuestro planeta.

Riego por goteo casero

Tras lo señalado, a continuación se detalla la idea DIY para animarnos a crear una regadera de goteo casera con latas de conserva recicladas. Se trata de un proyecto económico e ideal para mantener nuestro jardín o plantas de maceta húmedas y sin gastar agua de más:

Regadera por goteo directo

Materiales



1 o 2 latas de conserva limpias (de arvejas, choclo, tomates, etc.).

1 clavo fino o una broca/mecha muy delgada.

1 martillo.

Lija fina (para quitar bordes filosos).

Varilla de madera, caña de bambú o estaca (opcional, según el modelo).

Precintos, alambre o cuerda para fijar.

Pintura sintética o en aerosol/acrílicos (opcional, para decorar y proteger contra el óxido).

Paso a paso

