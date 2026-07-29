Ideas DIY: Cómo hacer una regadera de goteo con latas de conserva recicladas
Ideas DIY. No tires las latas de conserva y transfórmalas en un sistema de riego por goteo casero.
Muchos de los materiales u objetos que utilizamos a diario en nuestro hogar terminan en el vertedero y pueden perjudicar a nuestro medio ambiente. Es por eso que existen programas e iniciativas que promocionan el reciclado de estos.
Además, desde hace un par de años han surgidos movimientos que invitan a reutilizar los materiales reciclados, algo que en la actualidad es impulsado a través de las ideas DIY. Estas hacen referencia a la frase “hazlo tú mismo” y contienen proyectos que podemos abordar muy fácilmente.
¿Para qué sirve el riego por goteo?
Los proyectos que podemos hacer con materiales reciclados son muchos y uno de ellos es la creación de una regadera de goteo para plantas y a partir de latas de conserva recicladas. Lo primero a destacar es que este sistema es muy eficiente para la hidratación de los jardines.
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Crear un riego por goteo casero sirve para aplicar agua de forma lenta, constante y directamente sobre la zona de las plantas que queremos. El objetivo de este es poder optimizar el uso del recurso hídrico y si le sumamos el reciclaje de las latas estamos haciendo un doble aporte a nuestro planeta.
Riego por goteo casero
Tras lo señalado, a continuación se detalla la idea DIY para animarnos a crear una regadera de goteo casera con latas de conserva recicladas. Se trata de un proyecto económico e ideal para mantener nuestro jardín o plantas de maceta húmedas y sin gastar agua de más:
Regadera por goteo directo
Materiales
- 1 o 2 latas de conserva limpias (de arvejas, choclo, tomates, etc.).
- 1 clavo fino o una broca/mecha muy delgada.
- 1 martillo.
- Lija fina (para quitar bordes filosos).
- Varilla de madera, caña de bambú o estaca (opcional, según el modelo).
- Precintos, alambre o cuerda para fijar.
- Pintura sintética o en aerosol/acrílicos (opcional, para decorar y proteger contra el óxido).
Paso a paso
- Prepara la lata: Con un abrelatas, quita por completo la tapa superior. Lávala bien y pasa la lija por el borde superior para evitar cortes.
- Voltea la lata. Con el clavo y el martillo, haz 3 a 5 agujeros pequeños en la base.
- Tip de control de flujo: Cuanto más finos sean los agujeros, más lento será el goteo.
- Fija la lata a un tutor: Apoya la lata sobre una estaca de madera o bambú y sujétala bien con alambre o dos precintos.
- Instalación: Clava la estaca en la tierra al lado de la planta que quieras regar, asegurándote de que la base de la lata quede a pocos centímetros del suelo.
- Uso: Llena la lata de agua. El agua irá filtrando lentamente directo a las raíces.