Cómo ver el viernes de salvación de MasterChef 24/7 GRATIS en línea: el horario exacto HOY 10 de julio

El destino de los participantes de MasterChef 24/7 está a punto de cambiar con la última prueba del viernes de salvación de este 10 de julio, una dinámica que terminará de definir quiénes se merecen subir al balcón y quiénes deberán defender su lugar en el domingo de salvación. Y para no perderte ni un solo detalle, puedes visualizar el programa en línea y completamente gratis.

Solo tienes que entrar al sitio web oficial de Azteca UNO, donde encontrarás una sección especial dedicada a MasterChef 24/7 y la transmisión estará disponible en punto de las 20:30 horas. Otra alternativa es a través de la app de TV Azteca En Vivo, donde igualmente se visualiza un apartado para la cocina más famosa de México y podrás acceder a todo lo que está pasando en directo en el programa.

No te pierdas ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7 con las transmisiones en vivo|ESPECIAL

¿A qué hora pasan MasterChef 24/7?

Si eres de los que disfrutan ver MasterChef 24/7 en familia y desde la TV, entonces puedes sintonizar Azteca UNO desde las 20:30 horas de lunes a viernes; y así ver desde el inicio, que es cuando nuestra conductora Claudia Lizaldi y los Chefs explican paso a paso en qué consistirán las pruebas. Por otra parte, los domingos el programa empieza en punto de las 20:00 horas y es en estas galas de eliminación cuando se repasa lo más importante de la semana.

Quiénes son los cocineros de MasterChef 24/7 que ya tienen delantal negro HOY 10 de julio

Luego del jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, se definieron a los 5 primeros cocineros que tendrán que enfrentarse en el domingo de eliminación y deberán demostrar que merecen seguir en la competencia. Hasta el momento, los que están en riesgo son Ixdit, Flor, Emmanuel, Camila y Nora.

Mientras que los que todavía se pueden salvar HOY son Claudia, Michelle, Lancer, Carmen, Antrax y Jazmín. Y finalmente, los que ya están en el balcón y tienen una semana más asegurada en la cocina más famosa de México, son Daniela, Julio, Luis y Ramahá.