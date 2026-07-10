Muere famosa influencer luego de caer desde el piso 27 de un edificio en Dubai

El medio digital y de influencers se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer la lamentable noticia de que la creadora de contenido brasileña Kauana Bilhar falleciera luego de caer del piso 27 de un rascacielos en Dubai (Emiratos Árabes), lugar en el que radicaba desde hace dos años. La noticia ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores así como a las personas de dicho país.

¿Qué se sabe de la caída que provocó la muerte de Kauana Bilhar?

De acuerdo con el medio “The Sun”, la influencer no se encontraba sola ya que su pareja Barbara Abrantes se encontraba con ella en la misma habitación e incluso fue ella quien aviso a los familiares de la creadora de contenido sobre su fallecimiento. Según lo reporta el mismo medio, las autoridades se encuentran indagando todo lo relacionado a la muerte de la joven e incluso están investigando un audio que envió la pareja de Bilhar, ya que no se ha descartado la posibilidad de un posible homicidio. Por su parte, Darla Bilhar, la madre de la querida influencer y quién viajó de inmediato a Dubai luego de enterarse de la muerte de su hija, se encuentra cooperando con la policía para obtener más respuestas del caso que ha conmovido a miles de personas.

Kauana Bilhar es despedida por su madre con un mensaje desgarrador

Darla Bilhar, madre de la influencer brasileña Kauana Bilhar, compartió algunas palabras desgarradoras para darle el último adiós a su hija. “Hoy ya no estás a mi lado como soñé, pero vivirás siempre dentro de mí. Te amo infinitamente, mi niña”, fue parte del mensaje que su madre dió además de que enfatizó que su hija se merece todo el respeto ya que hay personas que podrían hacer acusaciones o ejercer interpretaciones sobre el caso.

¿Quién era Kauana Bilhar?

Kauana Bilhar era una reconocida creadora de contenido con un amplio interés en el tema de estilo de vida. En su cuenta de instagram contaba con más de 22 mil seguidores, mismos con quienes compartía viajes, looks, compras que realizaba y momentos muy significativos de su vida. Su última publicación fue el 16 de febrero en donde la influencer posaba a lado de un enorme ramo de rosas rosas.