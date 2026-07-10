3 ideas para reciclar las cajas de remedios vacías

En las casas se acumulan cajas de remedios que por lo general terminan en la basura. Sin embargo, hay increíbles ideas que puedes llevar a cabo para convertirlas en objetos funcionales.

Las ideas DIY son ideales para poder organizar tus espacios y darles una segunda vida a esos elementos que por lo general terminan en la basura. Recuerda que antes de empezar tienes que procurar que las cajas estén vacías y limpias. Elimina blíster, prospectos e información tuya que pueda contener.

¿Cómo reciclar las cajas de medicamento?

Materiales que debes tener:



cajas de remedios vacías, limpias y secas;

papel liso, kraft, cartulina o retazos de empapelado;

tijera y regla;

cola vinílica o pegamento en barra;

marcador fino y etiquetas adhesivas;

cinta de papel o washi tape;

cartón firme para bases o refuerzos.

Si la caja tiene datos personales o de farmacia, conviene cubrir esa parte con papel o destruirla antes de reutilizarla.

Las ideas que puedes desarrollar son:

Separadores internos para cajones: la opción más simple

Esta es una manera increíble de poder utilizar estos envases. Simplemente se deben cortar a la mitad y usarlos como recipientes para organizar elementos de escritorio, costura o herramientas. El paso a paso es :



Retirar solapas rotas o partes débiles.

Cortar la caja a la altura deseada.

Reforzar la base con un rectángulo de cartón.

Forrar el exterior con papel liso.

Colocar una etiqueta en el frente.

Agrupar varias cajas dentro del cajón.

Mini archivos verticales para cables y accesorios

Otra idea es que utilices la caja entera para colocarla de pie como una especie de mini archivo vertical. En ellos puedes almacenar cables pequeños, adaptadores, auriculares, tarjetas de memoria, pendrives, etiquetas o pequeñas herramientas.

Se recomienda escribir en el lomo palabras como “USB”, “clips”, “hilos” o “cables”. Luego procura acomodar las cajas una junto a otra dentro de una bandeja. Así, vas a tener todas las cosas que necesitas a mano.

Tus cajas tienen otra función.|Pinterest

Organizador modular tipo panal: más orden en menos espacio

Por último, te recomendamos esta idea en la que debes unir varias cajas del mismo tamaño y pegarlas entre sí para construir un bloque organizador. Puedes colocarlo dentro de un cajón o en un estante. Para hacerlo debes:

