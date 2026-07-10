Qué hacer con los tubos de PVC sobrantes, son un tesoro: cómo reutilizarlos para ordenar herramientas
Unos simples sobrantes de una instalación pueden convertirse en la solución que necesitabas para mantener tu espacio de trabajo limpio, organizado y mucho más funcional, sin gastar de más
Si después de una remodelación o una reparación te quedaron tubos de PVC, no los tires. Este material es resistente, fácil de cortar y perfecto para crear organizadores duraderos que te ayuden a mantener el taller, la cochera o cualquier espacio de trabajo mucho más ordenado. Con unos cuantos cortes y un poco de creatividad puedes convertirlos en soportes, compartimentos y protectores que aprovechan al máximo cada centímetro.
Si no sabes qué hacer con los tubos PVC esta es la manera perfecta de reutilizarlos
Descubre cómo reutilizar los tubos de PVC sobrantes para crear organizadores resistentes y prácticos que mantendrán tus herramientas siempre ordenadas y al alcance.
- Crea un panel para guardar herramientas de mano. Los tubos de PVC del mismo diámetro pueden convertirse en un práctico organizador de pared. Solo necesitas cortarlos en tramos de entre 10 y 15 centímetros y unirlos formando una estructura tipo panal. Después, fíjala sobre una tabla de madera o directamente a la pared. Este diseño permite guardar destornilladores, pinzas, espátulas, limas y otras herramientas de uso frecuente, manteniéndolas siempre visibles y al alcance de la mano. Además, puedes ampliar el módulo cuando necesites más espacio.
- Fabrica fundas para proteger herramientas con filo. Las herramientas de corte suelen deteriorarse o provocar accidentes cuando permanecen sueltas dentro de un cajón. Una solución sencilla consiste en cortar un tramo de tubo del largo adecuado y hacer una abertura longitudinal con ayuda de una segueta. De esta forma obtendrás una funda que se desliza fácilmente sobre el filo de sierras, formones o brocas grandes. Así conservarás el filo en mejores condiciones y evitarás cortaduras al momento de buscarlas o transportarlas.
- Organiza tornillos, clavos y piezas pequeñas. Los fragmentos más cortos de PVC también tienen utilidad. Si los cortas en pequeñas secciones y los fijas sobre una tabla, podrás crear compartimentos individuales para clasificar tornillos, taquetes, tuercas, arandelas o clavos. Si además colocas una tapa en uno de los extremos, obtendrás pequeños recipientes resistentes que facilitan encontrar cada pieza sin tener que revolver cajas o bolsas.
- Haz un soporte para taladros y herramientas eléctricas. Los tubos de mayor diámetro funcionan muy bien como soportes para herramientas pesadas. Basta con realizar un corte que permita insertar la empuñadura del taladro o la lijadora y fijar el tubo a una pared o panel utilizando codos o abrazaderas para PVC. El resultado es un organizador robusto que mantiene las herramientas suspendidas, libera espacio sobre la mesa de trabajo y ayuda a protegerlas de golpes o caídas.