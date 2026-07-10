5 mejores mascarillas para tratar el pelo seco

El pelo seco necesita de cuidados como la aplicación de mascarillas para poder nutrirlo profundamente. Ten en cuenta que la nutrición es el uso de productos aceitosos o emolientes que se peguen al pelo para poder hacerlo más manejable, suave y sedoso.

Cabe destacar que el pelo no se regenera cuando la capa más externa está rota ya que los huecos no se regeneran. Lo que si se puede hacer es recuperarlo a través de champús con colágeno y ácido hialurónico o invirtiendo en las mascarillas para el pelo seco más recomendadas.

¿Cuáles son las mascarillas para pelo seco?

Mascarilla Hidratante Intensa de Moroccanoil

Es especialmente buena para pelos muy secos de medio a gruesos y cabellos encrespados, a los que nada les funciona. Contiene una infusión de aceite de argán rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales para nutrir el pelo. De esta manera mejora su textura, elasticidad y lo hace más manejable.

También contiene cloruro de behentrimonio, conocido por ser un agente acondicionador y antiestático. Glicerina, que funciona a modo de hidratante natural.

Discipline Maskératine de Kérastase

Esta mascarilla favorece la suavidad del cabello eliminando el frizz, al mismo tiempo que lo fortalece. Devuelve el brillo y la vitalidad desde el primer uso y lo protege de los factores de agresión externos. Ofrece protección térmica al cabello, evitando los daños del secado. Sus ingredientes ayudan además a suavizar el pelo electrizado

La mascarilla nutre tu cabello.|Pexels

Hair Mask With Keratin de Ziaja

Este producto es ideal para el cabello dañado, frágil, teñido o seco. Contiene dos ingredientes excelentes: queratina y un complejo de proteínas de leche de cabra. La leche de cabra es muy rica en proteínas, vitaminas A y C, y es perfecta para nutrir de forma natural el cabello. Además, favorece su suavidad y restaura la hidratación, proporciona brillo y facilita el peinado.

UniqOne All in One Hair Mask de Revlon Professional

Aquí te dejamos un tratamiento para el cabello que lo regenera desde el interior, reparando y previniendo las puntas abiertas y su rotura. Sus propiedades nutritivas e hidratantes devuelven la vida y el brillo al pelo seco y dañado.

Metal Detox Masque Professionnel de L'Oréal Professionnel

Por último, tenemos este producto que hidrata profundamente y previene la acumulación de estos metales dañinos en el cabello, restaurando la salud capilar. Cuenta con una combinación de activos muy efectivos, entre los que se encuentra la glicoamina al 10%. Se trata de una molécula lo suficientemente pequeña como para penetrar en la fibra capilar y protegerla del depósito de partículas de metal.