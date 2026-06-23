Muere leyenda de la música tras padecer una enfermedad incurable; la salsa llora la partida de una de sus voces más queridas

Este martes 23 de junio el mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse la muerte del cantante dominicano José Bello Suazo, mejor conocido como “El Magnate de la Salsa”, de acuerdo con familiares el artista falleció a la edad de 73 años.

José Bello, quien era una de los intérpretes más representativos de la salsa romántica en América Latina murió en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, rodeado de sus seres queridos y dejando un legado construido a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria musical. Ante esta noticia se desató una ola de mensajes de despedida por parte de familiares, colegas y fans, quienes recordaron su inconfundible voz.

¿De qué murió José Bello “El Magnate de la salsa”?

De acuerdo con información difundida el intérprete de “La palabra de amigo” falleció luego de enfrentar por varios meses una enfermedad incurable. De acuerdo con lo confirmado, el cantante perdió la vida la noche del 22 de junio de 2026.

Asimismo, se detalló a través de un comunicado que en los próximos días darán a conocer los detalles de las exequias, las cuales se llevarán a cabo en Cali, Colombia, ciudad donde el artista contaba con una gran base de seguidores. Mientras tanto agradecieron el cariño de los seguidores.

Agradecemos sinceramente todo el apoyo, el cariño y el acompañamiento que hemos recibido durante estos últimos meses, así como el respeto y la admiración hacia el maestro a lo largo de su vida y trayectoria. En los próximos días estaremos brindando información sobre sus exequias, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Cali, Colombia.

¿Quién era José Bello?

José Manuel Bello Suazo fue un cantante y compositor dominicano reconocido dentro del mundo de la música tropical como “El Magnate de la salsa”, su sobrenombre se lo ganó gracias a su destacada trayectoria dentro de la salsa romántica. El artista que nació en Santo Domingo, logró consolidar su carrera artística tras acumular varios éxitos los cuales lo llevaron a trascender fronteras con interpretaciones que abordaban temas como el amor, el desamor y las relaciones humanas.

Entre los títulos más destacado se encuentran: “La palabra de amigo”, “No te he dejado de amar”,” Guerra” y “Nací pa guarachar” entre otros temas que lo convirtieron en una figura muy querida por el público salsero de varios países como República Dominicana y Colombia, esta última se consagró como una nación donde generó más seguidores.

TRas su deceso hoy su legado permanecerá como parte de la historia de la música tropical y de una generación de artistas que ayudaron a mantener vigente la salsa romantica.