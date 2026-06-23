5 diseños de separadores de Los Minions

Los separadores son elementos que nunca deben faltar, ya que con ellos podemos señalar la sección en la que nos quedamos leyendo o una página que queramos consultar. Aunque podemos adquirirlos en casi cualquier lugar, ahora es posible que lo hagas de tus personajes favoritos.

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Para que puedas crear los tuyos, te explicaremos 5 diseños que puedes usar de ‘Los Minions’, personajes amarillos que se han ganado el cariño de todos sus fans.

¿Qué diseños de separadores usar?

Si eres amante de ‘Los Minions’ o en tu casa hay niños que los adoran, puedes usar diversos diseños de separadores con los tiernos personajes de la película. Dentro de las opciones que puedes usar, se destacan las siguientes:

Kevin: Imprime a Kevin, cortamos la silueta y listo, es una gran alternativa para tener un separador diferente a las figuras clásicas.

Sus rostros: En un rectángulo coloca los rostros de los tres principales minions; puedes imprimir el diseño o hacerlo a mano.

En 3D: En un rectángulo, realiza a uno de los minions, y en los ojos, pega unos en 3D.

Puntos: En un fondo con puntos, añade la figura de un minion.

Su rostro sobresaliente: Que todo sea en amarillo y en la parte superior añade solamente el rostro del minion.

Recuerda que gran parte de los diseños los puedes hacer desde cero, pero es posible obtenerlos ya hechos desde Pinterest, siendo una alternativa más rápida, encontrando diversas alternativas disponibles.

¿Cómo hacer separadores en casa?

Para que puedas hacer los separadores de ‘Los Minions’, es posible hacerlo desde casa; para ello hay que tener una impresora con suficiente tinta de color. Una vez que imprimas el diseño que quieres, recortamos, cubrimos en mica autoadherible por ambos lados, para darle un toque extra; puedes hacerle un orificio y amarrar un pequeño lazo.

Aprovecha todas las opciones para poder crear tu propio separador, que puedes hacerlo de diversos estilos, aplicando el estilo que mejor se adapte a ti. Una gran oportunidad para sacar tu lado creativo.